Attività estive gratuite in cinque comuni dell’amerino-narnese. Laboratori, giochi e creazioni per combattere la povertà educativa dei minori

Sono un centinaio i bambini dai 6 agli 11 anni che partecipano ai centri estivi organizzati dalla cooperativa sociale Cipss a Guardea, Giove, Penna in Teverina, Narni Scalo e San Liberato. Si tratta di attività, gratuite per le famiglie, che andranno avanti per tutto il mese di luglio.

L’iniziativa fa parte del progetto New Generation Community, coordinato dal Cesvol Umbria e sostenuto da Con I Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa dei minori.

“Abbiamo da subito coinvolto i Comuni – spiega Nancy Rizzo, referente per la Cipss – e, sulla base delle preiscrizioni, insieme a loro abbiamo costruito i bisogni formativi e formato i gruppi”.

L’aspetto centrale della proposta estiva di Cipss sta nel considerare il rapporto tra bambino e natura attraverso il gioco quale idea che orienta l’agire educativo.

“Il rapporto con l’ambiente è il contenitore e il contenuto dell’offerta didattica ludico-ricreativa. La proposta è quella di partire da storie e personaggi provenienti dalla letteratura per l’infanzia che hanno come soggetto la natura come incipit per realizzare laboratorio di scienze naturali, atelier di pittura, atelier di invenzioni e creazioni, laboratori di movimento espressivo, gioco in piccoli gruppi. Le attività sono state calibrate sulla base delle età dei bambini”.

Ci sono ancora alcuni posti liberi per i bambini sia a Narni Scalo che a San Liberato, dove potrebbe formarsi un altro gruppo.

Info dettagliate e iscrizioni sul sito www.cipss.org