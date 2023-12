Montone, riaperto oggi il traffico sulla Sp 201 al km 1+064 Terminati i lavori di consolidamento del ponte

Ripristinata la regolare circolazione del traffico, questa mattina, lungo la Sp 201 di Pietralunga, tratto 1° al Km 1+064.

A renderlo noto è la consigliera provinciale delegata alla viabilità Erika Borghesi.

Dopo un mese esatto di cantiere, si torna dunque a transitare su questo trafficato tratto stradale, che insiste nel territorio del comune di Montone.

Giunti infatti a conclusione i lavori di consolidamento strutturale del ponte presente in località Santa Maria di Sette.

L’opera di manutenzione effettuata, per un valore di 630mila euro, è consistita nella conservazione del manufatto esistente (nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza), che è stato sottoposto ad una serie di interventi. In particolare modo si è proceduto al ripristino del copriferro e dei ferri di armatura ammalorati.

“Una soluzione questa – commenta la consigliera Borghesi – che in ogni caso ha consentito di migliorare sensibilmente la sicurezza della viabilità”.

Soddisfazione per la realizzazione del progetto, avvenuta nel pieno rispetto dei tempi previsti, è stata espressa dal sindaco di Montone, Mirco Rinaldi.

Dopo le festività natalizie riprenderanno i lavori di completamento con l’installazione delle barriere.