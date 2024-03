Montone – L’ufficio postale del borgo si trasforma nella “casa dei servizi digitali”

Chiusura per lavori dal 19 al 28 marzo



Semplificare la vita dei cittadini nei centri più piccoli, ma anche favorire la coesione economica, sociale e territoriale, oltre al superamento del digital divide. Va in questa direzione il progetto “Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Governo insieme a Poste Italiane, che tra i vari Comuni coinvolti vede anche quello di Montone. L’ufficio postale del borgo, infatti, sarà presto una “casa dei servizi digitali”, uno sportello unico in grado di semplificare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. A renderlo noto è l’amministrazione comunale informando i cittadini che in questi giorni prenderanno il via i lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto. Per tale motivo l’Ufficio postale, situato in Piazza Fortebraccio 7, resterà chiuso al pubblico dal 19 al 28 marzo e riaprirà il 29 marzo con orario 10.00-13.45.

Durante tutto il periodo di chiusura sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale limitrofo, ovvero quello di Umbertide in Via Pitulo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato dalle ore 08.20 alle 12.35.

Il progetto Polis

Il progetto ideato da Poste Italiane coinvolgerà circa 40 Comuni della provincia di Perugia. L’obiettivo è quello di dotare gli Uffici Postali interessati di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a documenti di identità, passaporto, certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone RAI.

Le parole del sindaco Rinaldi

“Un progetto utile al rilancio dei territori – afferma il sindaco Mirco Rinaldi -, che rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Presto anche il nostro borgo avrà un nuovo modello di ufficio postale, che contribuirà a un’accelerazione della trasformazione verso il digitale del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, dotando, quest’ultima, di un punto di accesso unico e vicino ai cittadini”. Soddisfazione è stata espressa dal Comune anche per la presenza di Montone nell’immagine di copertina del progetto Polis, insieme ad altri borghi e monumenti italiani.