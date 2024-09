L'”operatore di quartiere”: un aiuto alle persone in difficoltà, agli anziani e ai fragili a Monteleone di Orvieto

Un aiuto alle persone in difficoltà, agli anziani e ai fragili. E’ l’”operatore di quartiere” che funziona anche a Monteleone di Orvieto con ottimi risultati e grande apprezzamento. Il servizio ha lo scopo di identificare e monitorare bisogni, situazioni di difficoltà e solitudine delle famiglie fragili e degli anziani soli, oltre che dei minori e dei disabili al fine di fornire un supporto per affrontare i problemi legati alla quotidianità, per facilitare l’accesso ai servizi pubblici e privati, attivare le risorse presenti sul territorio e contrastare e prevenire l’isolamento sociale, l’emarginazione, il disagio, promuovendo il benessere.

L’”operatore di quartiere” consiste nell’assegnazione di un operatore presso i centri rurali dislocati nell’area e reperibile telefonicamente, al fine di attivare le strutture presenti come centri sociali, associazioni, farmacie, medici, esercizi commerciali ed altri servizi di pubblica utilità. Il servizio si configura come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità della persona, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale. L’operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00. La fascia oraria dedicata al servizio è di 6 ore e per quelle non coperte dal servizio è garantita la reperibilità telefonica. Le prestazioni sono ricomprese nel progetto per l’organizzazione e gestione di interventi e servizi da realizzarsi nell’ambito dell’Area Interna “Sud Ovest Orvietano”.