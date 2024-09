Il consigliere comunale Nicola Volpi ha depositato un’interrogazione per conoscere le decisioni della Giunta Ferdinandi sul Metrobus a San Sisto

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicola Volpi ha depositato un’interrogazione per conoscere quali siano le reali volontà dell’Amministrazione su alcune proposte giunte alla sua attenzione da parte dei comitati di quartiere di San Sisto inerenti il progetto del Metrobus.

“Innanzitutto” dichiara il consigliere in una nota ” vorremmo sapere se la Giunta ha intenzione di accogliere la proposta di modifica del senso di marcia in viale San Sisto, ipotesi non di poco conto, che è stata fortemente osteggiata dai commercianti del quartiere per motivi sia di ordine economico che di vivibilità e socialità e che ancora non è stata posta all’attenzione della commissione consiliare.”

“In secondo luogo vorremmo una presa di posizione chiara sulla annosa questione dei mandorli del quartiere, che a quanto risulta dal definitivo progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Romizi non sono oggetto di alcun taglio, ma che durante la campagna elettorale aveva sollevato proteste da alcuni residenti, che avevano paventato l’abbattimento di queste alberature.”

“L’interrogazione ha il compito di chiarire la posizione dell’attuale amministrazione sulla questione,” conclude Volpi “Credo che la cittadinanza, particolarmente quella del quartiere di San Sisto, abbia bisogno di conoscere da questa Giunta in maniera chiara e puntuale quale sarà il definitivo sviluppo del progetto Metrobus, dopo le fasi di ascolto e di partecipazione ora è tempo di decidere, ci sono in ballo centinaia di migliaia di euro di fondi europei che Perugia non può permettersi vedere sprecati.”