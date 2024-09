A Villa Buitoni l’evento celebrativo per una delle realtà più dinamiche della regione nel fornire servizi alla collettività. La Presidente Liana Cicchi: “Una storia fatte di persone a supporto di chi vive difficoltà importanti

Il Consorzio Auriga ha festeggiato i 30 anni di attività, venerdì 20 settembre presso Villa Buitoni a Perugia. Nato nel 1994 per ottimizzare e coordinare le cooperative del perugino (Asad, Nuova Dimensione, Polis e Borgorete) che si occupano di servizi socio-sanitari, educativi e socio assistenziali, nel corso degli anni come ricordato dalla presidente Liana Cicchi ha vissuto diverse “evoluzioni, cambiamenti. Tornando indietro nel tempo ripenso al contributo che abbiamo dato affinché venissero creati percorsi di residenzialità leggera per tutte quelle persone che avevano raggiunto nel tempo un certo grado di autonomia e indipendenza. Penso anche alla tavola rotonda che abbiamo organizzato in occasione dei quarant’anni dalla chiusura dei manicomi. La nostra è una storia fatta di persone, di persone operatori dei servizi, di utenti, di persone degli enti committenti. Una storia fatta di grandi collaborazioni con l’ente pubblico. Le difficoltà ci sono state e ci sono: ne stiamo attraversando una proprio in questo momento che è quella dovuta al rinnovo contrattuale. A partire dal primo febbraio abbiamo provveduto al rinnovo contrattuale come era giusto e dignitoso ma da quel momento in poi stiamo riscontrando una grande difficoltà nel fare adeguare le tariffe ai nostri enti committenti.

Spero – prosegue Cicchi – che anche per quanto riguarda questo ambito ci sia consapevolezza da parte delle istituzioni nel capire che non è solo la cooperazione che può andare in crisi ma è tutto il sistema di welfare: auspico che si possa riuscire a superare anche questa difficoltà come già accaduto con la crisi bellica, quella pandemica e quella energetica. Spero, credo ma ne sono anche convinta che la nostra resilienza farà sì che anche in futuro riusciremo a raggiungere altri importanti obiettivi grazie anche al lavoro dei nostri operatori. Sono circa 30000 gli utenti che noi seguiamo nei vari servizi domiciliari, residenziali e semi residenziali e questo è possibile grazie ai tanti soci lavoratori delle cooperative associate ad Auriga. Una grande squadra e un grande cuore: senza il cuore io credo che questo lavoro non si possa veramente fare”.

Il Presidente Lega Coop Umbria, Danilo Valenti a proposito della serata afferma che si tratta di: “Un grande evento di un settore complicato, complesso ma straordinariamente indispensabile per la nostra realtà. Il lavoro che i soci lavoratori fanno ogni giorno come stare vicino a chi ha problemi, agli anziani, è un valore aggiunto che tutti insieme stanno dando alla nostra regione”. Carlo Di Somma, Presidente Confcooperative Umbria a proposito del Consorzio Auriga spiega che si tratta di “una realtà dinamica che si è sviluppata sul nostro territorio, ha portato avanti una serie di servizi importantissimi per la nostra collettività e che ancora sta dando il suo contributo per la crescita del welfare nella città di Perugia. È fondamentale che l’amministrazione comunale dia importanza al lavoro dei nostri soci perché altrimenti si rischia di mettere in crisi un settore importante, quello che sta più vicino a chi si trova in difficoltà”. Presente alla serata anche l’Assessore del Comune di Perugia alle politiche sociali Costanza Spera che si è detta “contenta di questo invito, di potermi occupare del mondo vasto e bellissimo che è il sociale. A tal proposito devo dire che consorzio Auriga per questo territorio fa e ha fatto tantissimo. Rappresenta il privato sociale, un braccio fondamentale. Sono contenta di poter condividere un po’ di pensieri sul futuro con i tanti operatori del sociale che rendono vivo questo territorio e si occupano di tutte quelle persone che ad oggi necessitano di servizi diventati sempre più fondamentali, strutturali”.



Alla serata hanno preso parte anche la vice presidente del gruppo CGM Elena Silvestri, il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Avv. Massimo Rolla, il Direttore della Caritas di Perugia e Città della Pieve e delegato regionale per la carità Don Marco Briziarelli, l’avvocato specializzato in contratti pubblici Eugenio Dalli Cardillo, l’assessore comunale con deleghe alle politiche energetiche, edilizia scolastica, istruzione, servizi al cittadino Francesca Tizi, il direttore del distretto sanitario Usl Umbria 1 di Assisi dott.ssa Ilaria Vescarelli, lo psichiatra dr. Francesco Scotti e Luca Grignani Direttore del dipartimento di salute mentale USL Umbria 1.

Martina Braganti