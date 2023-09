Molinari (Uil): “Ennesimo incidente sul lavoro a Terni, la politica convochi subito un tavolo”

“E’ ora che la politica intervenga convocando un tavolo per affrontare il tema dell’emergenza sul lavoro. Non è più possibile tergiversare e i dati che vedono l’Umbria in testa alle regioni meno sicure su questo fronte lo dimostrano”. Così il segretario generale della Uil dell’Umbria, Maurizio Molinari, in relazione all’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto oggi a Terni. “L’ennesimo incidente sul lavoro ha coinvolto un giovane, in un cantiere edile di un condominio di viale Turati. Ad essere coinvolto un operaio di 19 anni. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Secondo una prima ricostruzione il giovane è stato colpito da una finestra che gli è caduta addosso. Un’altra vita messa in pericolo per negligenza e pressapochismo. Serve sicurezza, formazione e tutele per i lavoratori e il sindacato è pronto a raccogliere questa sfida”.