Moda, impresa e solidarietà: Bigmat Incaltiber a fianco di Un’idea per la vita onlus

L’evento ‘La primavera prende forma’ è stato organizzato in collaborazione con Kapriol. Sfilata di abiti da lavoro e una raccolta fondi per sostenere il progetto Banca della parrucca

Un pomeriggio all’insegna di moda, convivialità e solidarietà, un evento colorato nato dall’attenzione verso il territorio da parte di due aziende partner e dalla volontà di sostenere le donne nella loro battaglia contro la malattia. È stato così che Bigmat Incaltiber di Perugia ha organizzato, nella sua sede a Santa Sabina, ‘La primavera prende forma’, una sfilata che ha visto in passerella la collezione di abbigliamento da lavoro antinfortunistico di Kapriol. L’evento ha attivato una raccolta fondi il cui ricavato è stato devoluto al progetto Banca della parrucca di Un’idea per la vita onlus. Ad accogliere gli ospiti, tra i quali era presente anche Paolo Crotta, direttore commerciale Italia di Kapriol, è stata Carla Pencelli, titolare di BigMat Incaltiber, mentre a coordinare il fashion show Laura Cartocci, presidente di Un’idea per la vita onlus, che vanta una lunga esperienza nel mondo della moda. A unire queste due donne una amicizia di lunga data e la grande sensibilità verso l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, ma anche verso la vicinanza alle donne che affrontano un percorso di cura. Una sensibilità condivisa da BigMat Incaltiber e Kapriol che con il ricavato dell’evento andranno a sostenere la Banca della parrucca per l’acquisto di nuove parrucche. Il progetto prevede infatti che le pazienti oncologiche, che ne hanno necessità dopo trattamenti chemioterapici, possano avere gratuitamente in comodato d’uso una parrucca, aiutandole così a riprendere in mano la loro vita e la socialità.

Grande la partecipazione di pubblico all’evento, presentato da Manuela Marinangeli.

“La BigMat Incaltiber è scesa in campo – ha commentato Carla Pencelli – insieme all’associazione Un’idea per la vita onlus per poter continuare a dare una carezza alle pazienti oncologiche. Ringraziamo sentitamente, di cuore, Kapriol per averci sostenuto in questa iniziativa e per la sua generosa donazione a sostegno dell’associazione, così come vogliamo ringraziare i tanti ospiti che hanno dimostrato generosità e grande sensibilità verso la causa”. “È stata avviata una raccolta fondi importante – hanno sottolineato Carla Pencelli e Laura Cartocci – con cui l’associazione acquisterà le parrucche per la Banca della parrucca per dare dignità per far tornare le donne alla socialità”.

A chiudere la serata un momento conviviale dedicato ai tanti ospiti intervenuti a base di porchetta e prosecco.