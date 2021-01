Marsciano: una vetrina a Dubai per promuovere il territorio e le attività economiche. Il Comune ha aderito ad un progetto di promozione turistica e commerciale promosso dalla Pro-loco di Marsciano



Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso per individuare aziende del territorio marscianese, appartenenti alle filiere dell’enogastronomia, dell’artigianato, dell’edilizia, dell’arredo, del design e del turismo, interessate a partecipare con i propri prodotti e servizi all’allestimento di una vetrina promozionale a Dubai, che resterà attiva per un anno a partire da marzo 2021. La pubblicazione dell’avviso fa seguito alla condivisione da parte dell’ente di un progetto turistico commerciale promosso dalla Pro-loco di Marsciano e finalizzato proprio a valorizzare il territorio marscianese e le sue attività produttive caratteristiche presso gli Emirati Arabi Uniti e in altri Paesi limitrofi dell’area del Golfo Persico. La vetrina sarà allestita nello spazio espositivo di un Building Bay Gate, situato nella Business area di Dubai.

“Si tratta di una buona opportunità – spiega il vicesindaco Andrea Pilati con delega a sviluppo economico, commercio e turismo – per dare spazio e visibilità sia all’accoglienza turistica del nostro territorio che alle sue produzioni tipiche nell’ambito enogastronomico ma anche dell’artigiano, dell’edilizia e degli arredi, in cui Marsciano vanta una lunga tradizione e una riconosciuta qualità produttiva. Il tutto in una città, Dubai, particolarmente dinamica e strategico crocevia internazionale di merci, servizi e persone tra l’Occidente e l’Oriente. All’allestimento di questa vetrina, prettamente pubblicitaria, si accompagnerà anche una azione volta all’acquisizione di contatti per lo sviluppo di sinergie attraverso cui favorire la promo-commercializzazione dei prodotti e servizi delle nostre aziende”.

Il testo dell’avviso e il modulo per la compilazione della domanda di partecipazione al progetto sono reperibili sul sito dell’ente all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2042.html. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio sviluppo economico allo 0758747252.

Le aziende interessate possono partecipare al progetto senza dover sostenere alcun costo se non quello relativo alla fornitura di proprio materiale informativo e pubblicitario, sia cartaceo che digitale, di piccoli prodotti artigianali e di piccole confezioni di prodotti agro-alimentari. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 15 febbraio 2021 attraverso pec all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it.