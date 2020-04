Marsciano: tablet agli studenti per la didattica a distanza. Ai giovani consegnati anche alcuni computer



Sono 25 i tablet che la Protezione civile di Marsciano consegnerà nella giornata di venerdì 17 aprile, ad altrettanti studenti del Primo circolo didattico di Marsciano per metterli in condizione di seguire le lezioni scolastiche online, in questa fase di emergenza legata alla pandemia che vede tutte le scuole spostare la propria attività sulle piattaforme per la didattica a distanza. Anche questi nuovi device, come per gli oltre 50 consegnati la scorsa settimana agli studenti del Secondo circolo didattico e dell’istituto Omnicomprensivo, sono stati acquistati dagli istituti scolastici con i fondi del decreto “Cura Italia”. Sono le stesse scuole ad effettuare una ricognizione del fabbisogno di tali strumenti in base alle esigenze delle famiglie che hanno maggiore difficoltà nel provvedere da sole. Una ulteriore consegna è prevista per la prossima settimana, ed interesserà, in questo caso, alcuni studenti dell’Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta.