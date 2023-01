‘Go green, Go digital’, studenti del Salvatorelli Moneta di Marsciano tra i vincitori del concorso

Premiato il progetto delle classi 3AC del Professionale servizi commerciali e 3AT del Tecnico tecnologico – Competizione studentesca indetta da Aica e Usr Umbria su rapporto tra tecnologia e ambiente

L’Istituto omnicomprensivo Salvatorelli Moneta di Marsciano continua a collezionare importanti risultati. Gli studenti delle classi 3AC dell’Istituto professionale servizi commerciali e 3AT dell’Istituto tecnico tecnologico sono stati infatti, per l’anno scolastico 2021-2022, tra i vincitori del primo premio del concorso ‘Go Green, Go Digital’, indetto dall’Aica (Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico) e dall’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, con il progetto ‘Go Green, Go Digital: dalla fattoria …a voi studio!’.

La nona edizione della competizione studentesca, di cui sono risultati vincitori cinque progetti di quattro istituti umbri, ha proposto una tematica attuale volta a stimolare nei partecipanti la consapevolezza che armonizza il rapporto tra tecnologia e ambiente, insieme all’acquisizione di conoscenze e competenze digitali, contribuendo così alla ‘educazione civica e alla crescita personale dei futuri cittadini’.

“Il progetto ‘Go Green, Go Digital: dalla fattoria …a voi studio!’ – hanno spiegato le docenti Maria Letizia Sciri, Manuela Baccarelli e Lorena Menchetti che hanno guidato gli studenti nel lavoro – ha previsto la realizzazione di un servizio giornalistico, una breaking news, volta a informare ed esporre le buone pratiche delle aziende ecosostenibili del territorio, come la Fattoria Didattica ‘La badia’, per la tutela ambientale e riqualificazione urbanistica delle storiche mura del marscianese. Un ‘Tg verde’ che ha come obiettivo quello di far riflettere sull’importanza del vivere green in empatia con la nostra casa comune che è il pianeta Terra, sviluppando così una nuova intelligenza ecologica”.

La premiazione è avvenuta martedì 31 gennaio, alla presenza delle autorità dell’Usr Umbria e dell’Aica e, per l’Istituto omnicomprensivo Salvatorelli Moneta di Marsciano, della Dirigente Scolastica Francesca Gobbi, degli studenti delle classi 3AC e 3AT (anno scolastico 2021-2022) e dei professori che hanno seguito il progetto. Durante la cerimonia sono stati assegnati gli attestati di merito e 6 ICDL AICA skills Cards,