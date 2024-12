A Marsciano la Festa degli ulivi per promuovere l’oleoturismo

Fino a domenica 15 dicembre approfondimenti e iniziative per bambini e famiglie – Scuole, associazioni e istituzioni all’evento inaugurale per parlare di olio, paesaggio e territorio

Valorizzare la cultura olivicola del territorio. Con questo obiettivo si è aperta a Marsciano, venerdì 13 dicembre, la Festa degli ulivi, organizzata dalla Pro Loco cittadina e in programma con un ricco calendario di appuntamenti, fino a domenica 15 dicembre. A dare avvio all’iniziativa l’incontro ‘L’ulivo e la luce’, con le scuole e i giovani, a cui hanno partecipato anche istituzioni e associazioni locali. Tra i presenti c’erano Michele Moretti, sindaco di Marsciano, Mario Tiberi, esperto di olio ed ex sindaco della città, Antonio Morabito dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (Icqrf), e Francesco Matteucci, presidente della Proloco di Marsciano. Protagonisti gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo ‘Salvatorelli-Moneta’ di Marsciano, per cui è intervenuta la professoressa Cinzia Ragni, coordinatrice di progetto.

“La nostra tradizione – ha commentato il sindaco Moretti – è legata al paesaggio e, quindi, anche all’olivo che ne è un elemento caratteristico, così com’è tradizione l’attività di cura della pianta stessa e la raccolta delle olive. Riscoprire le proprie tradizioni, insieme alle scuole, alla proloco e alle altre associazioni del territorio fa sì che si possa crescere come comunità”. “Intendiamo valorizzare la nostra cultura olivicola di pregio – ha spiegato Matteucci –, insieme all’amministrazione comunale, le imprese e le associazioni agricole, e abbiamo pensato a questi tre giorni di cultura, arte, scienze e mercato. Tutto nasce dalla vocazione per l’olivicoltura del territorio di Marsciano che ha ottenuto in passato l’importante riconoscimento dell’olio extravergine d’oliva Dop Umbria sotto zona 5. Abbiamo una grande tradizione e sta nascendo l’idea importante di oleoturismo. Grazie anche alla Strada dell’olio veicoleremo questa immagine turistico-culturale dell’olivo in tutte le sue declinazioni”.

Nel corso dell’iniziativa è stata inaugurata al Museo del laterizio la mostra degli elaborati degli studenti delle prime medie del ‘Salvatorelli Moneta’ e proposta al Teatro comunale Concordia un’esperienza sensoriale sull’olio extravergine d’oliva introdotta dall’agronomo Walter Trivellizzi che ha ripercorso la storia e l’importanza dell’ulivo e dell’olio soprattutto per l’alimentazione umana.

“Da tanti anni – ha aggiunto Tiberi – cerchiamo di insegnare ad assaggiare l’olio per comprenderne i difetti e le caratteristiche sensoriali positive che denotano la presenza di polifenoli che fanno bene alla nostra salute. Per quanto riguarda la stagione olivicola, quest’anno le olive sono molto buone e integre perché non c’è stato l’attacco della mosca dell’olivo. Chi ha fatto la raccolta precocemente, senza aspettare la completa maturazione come noi cerchiamo di spiegare, ha ottenuto sicuramente un olio di ottima qualità. La quantità dipende dalle zone, che sono molto diversificate, perché a causa delle piogge primaverili l’impollinazione dei fiori è stata un po’ carente”.

Antonio Morabito ha poi illustrato il ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

“Operiamo a livello nazionale – ha dichiarato Morabito – nel contrasto alle frodi alimentari. Ai ragazzi spero di aver trasmesso l’importanza che ha nell’ambito del commercio di qualsiasi prodotto alimentare la capacità di leggere un’etichetta e di orientarsi nell’ambito della qualità”.

La festa degli ulivi prosegue, sabato 14 e domenica 15. Nelle due giornate, a partire dalle 9, saranno aperti i Mercatini della Brocante artigianato artistico e dei prodotti tipici. La sala Capitini, sabato 14, ospiterà diversi momenti di approfondimento: alle 9.30 sarà ospite l’Istituto tecnico agrario ‘Ciuffelli’ di Todi per parlare di caratteristiche chimiche e nutrizionali dell’olio, mentre alle 11 con la Strada dell’Olio, Cia, Coldiretti e Confagricoltura si approfondirà il tema ‘L’oleoturismo che verrà. L’importanza dell’accoglienza nei frantoi e nelle aziende olivicole e il ruolo della Strada dell’olio regionale’. Ci si sposta alle 12 per degustazioni di oli extravergine locali insieme al pane tipico marscianese in largo Goldoni. Ancora intrattenimento alle 17 grazie allo spettacolo musicale del gruppo folk I Principi di Galles.

Ricco anche il programma di domenica 15 che, sempre alla sala Capitini, ospita due incontri: alle 9.15 il professor Franco Famiani del Dipartimento di Scienze agrarie e alimentari dell’Università degli Studi di Perugia farà un intervento su ‘Nuove metodologie per l’olivicoltura in Umbria: analisi delle criticità e possibili fattori di successo’; alle 10.30 Luciana Baldoni, ricercatore incaricato senior Cnr Istituto di bioscienze e di biorisorse di Perugia relazionerà su ‘Le varietà locali di olivo: riconoscerle, valutarle e utilizzarle per il futuro dell’olivicoltura del territorio’. Dall’approfondimento all’intrattenimento nel pomeriggio, quando, alle 15.30 al Museo del laterizio ci sarà il laboratorio di Natale per famiglie e bambini. Sempre alle 15.30 è prevista l’esibizione itinerante del coro La Brigata della Montagna di Assisi. Gran finale con il cavaliere Federico Bizzarri da Fieracavalli di Verona, che alle 16.30 in largo Goldoni eseguirà la ‘Danza tra le stelle’ con Letizia Veli. Dalle 17 degustazioni e assaggi di oli extravergine d’oliva in largo della Vittoria.