Marsciano punta sul decoro del centro storico. Tra le iniziative che metterà in campo il Comune anche maggiori controlli per il rispetto di parcheggi e soste

Un maggior decoro del centro storico cittadino è uno degli aspetti sui quali l’amministrazione comunale intende puntare per accompagnare questa fase della ripartenza dopo i mesi più critici dell’emergenza sanitaria. Per aiutare e sostenere le attività commerciali, i bar e i ristoranti il Comune, oltre a garantire maggiori spazi per l’occupazione di suolo pubblico e agire, per quanto possibile, sulla leva della tassazione locale, come nel caso di Imu (Imposta municipale unica) e Tosap (Tassa occupazione suolo pubblico),intende mettere in atto anche alcune iniziative volte a garantire una maggiore vivibilità del centro della città, di strade, piazze e giardini, a tutto vantaggio sia delle persone residenti che dei clienti delle attività economiche e dei turisti.

“Uno degli aspetti sui quali a partire dal primo luglio faremo maggiore attenzione – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello – è quello che riguarda il corretto uso dei parcheggi e l’effettuazione di sposte nel centro storico. In questi ultimi mesi, al netto del periodo di lockdown, abbiano assistito ad una occupazione piuttosto spregiudicata di spazi lungo le strade e nelle piazze, molto spesso in aree dove il parcheggio è vietato. Tra i cattivi e più odiosi comportamenti riscontrati anche quello del parcheggio sulle aree riservate ai disabili da parte di soggetti che non ne hanno diritto. Situazioni che il Comune tornerà con forza a contrastare intensificando i controlli e provvedendo all’elevazione di multe dove necessario, al fine di ripristinare il rispetto di quello che è il codice della strada. Un centro storico dove si parcheggia correttamente solo negli spazi e nei modi consentiti è certamente un’area più decorosa e vivibile da tutti, compresi i cittadini residenti. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per trasformare il centro di Marsciano in uno spazio più ordinato e pulito e sostenere anche in questo modo la ripresa commerciale e turistica”.

Il Comune ricorda quindi ai cittadini di prestare la massima attenzione al rispetto delle regole su parcheggi e viabilità in tutto il territorio oltre ad adottare buone pratiche per mantenere puliti gli spazi pubblici, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria.