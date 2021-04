Marsciano: in arrivo i contributi per le famiglie numerose. 59 le domande pervenute, 18 quelle finanziate. È in corso il contatto di tutti i soggetti interessati per informarli dell’esito della domanda presentata

Sono 59 le famiglie residenti nei comuni della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere ad aver presentato domanda per accedere ai contributi economici, per l’anno 2020, destinati alle famiglie numerose con almeno quattro figli. A seguito dell’istruttoria effettuata, 10 domande sono state escluse per mancanza di requisiti e 49 sono quelle ammesse al beneficio, di cui, tuttavia, sono solo 18, individuate in base alla graduatoria stilata, quelle che risultano finanziate con le risorse che la Regione Umbria ha messo a disposizione della Zona sociale. La misura è finalizzata a dare un supporto a famiglie sulle quali ricade un carico significativo in termini di lavoro per la cura e l’educazione dei figli. Il contributo riconosciuto è pari ad euro 150 una tantum per ogni figlio. I requisiti per poter accedere al sostegno erano, oltre alla presenza di almeno quattro figli e alla residenza attuale in uno dei comuni della Zona sociale n. 4, la residenza in Umbria da almeno 5 anni e un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 36mila euro. Tutti i soggetti che hanno fatto domanda saranno, in questi giorni, contattati tramite lettera per essere informati dell’esito della loro richiesta. In particolare, coloro che risultano essere finanziati dovranno comunicare al Comune di Marsciano, nelle modalità indicate nella lettera stessa, i propri riferimenti bancari al fine di ricevere il contributo economico tramite bonifico.

“Le poche risorse disponibili – commenta Manuela Taglia, assessore alle politiche sociali del Comune di Marsciano, ente capofila della Zona sociale n. 4 – non permettono di dare un sostegno a tutte le famiglie che pure ne avrebbero i requisiti. Tuttavia, l’erogazione di questi contributi è un segnale importante che riconosce concretamente il ruolo fondamentale della famiglia all’interno della società. Stiamo quindi lavorando insieme alla Regione per poter, negli anni successivi, incrementare i fondi da destinare a questo specifico intervento nell’ambito di un più ampio e organico prospetto di misure rivolte alle politiche familiari”.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: l.leandri@comune.marsciano.pg.it o contattare lo 0758747277.