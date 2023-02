Marsciano: c’è tempo fino al 17 febbraio per partecipare al premio letterario nazionale “Gens Vibia”

Il concorso prevede anche una sezione “creatività”, con il premio artistico intitolato ad Antonio Ranocchia, per la quale va presentata domanda di partecipazione entro il 31 marzo 2023

È il 17 febbraio la scadenza per presentare la domanda di partecipazione al Premio letterario nazionale Gens Vibia, edizione 2023, promosso dall’Associazione culturale Pegaso con il contributo di Intra e il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Marsciano. Il premio, giunto alla ventunesima edizione, è stato quest’anno inserito nel progetto culturale “Incontrarsi tra le pagine” che ha per protagonisti anche l’associazione L’Orologio di Benedetta e il Teatro laboratorio Isola di Confine.

Il premio letterario, che in tanti anni ha saputo valorizzare la scrittura e la lettura, si divide in due sezioni: poesia e narrativa. Ognuna delle due, poi, prevede una specifica sezione destinata alla partecipazione dei giovani. Le poesie sono a tema libero e possono essere presentate in lingua italiana, in vernacolo, in lingua straniera o in musica (poesia melica). Ogni autore potrà presentare al massimo tre opere, di non più di 30 versi. Per la sezione narrativa va presentato un racconto breve a tema libero. Le opere vanno spedite all’indirizzo: Associazione culturale Pegaso, via F.lli Cervi n. 7 – 06055 Marsciano (PG).

Una giuria di esperti del mondo della cultura sceglierà dieci finalisti per ogni sezione, la cui classifica sarà poi definita da una giuria popolare. Ai vincitori sarà offerta la pubblicazione di una propria opera. La premiazione è in programma a Marsciano nel mese di maggio 2023 (la data verrà successivamente comunicata).

Nell’ambito del concorso è presente anche una sezione creatività, con il premio artistico intitolato all’artista marscianese Antonio Ranocchia. La domanda di partecipazione va inviata entro il 31 marzo 2023 all’indirizzo pegaso.marsciano@gmail.com. Le opere, scultoree o pittoriche, dovranno essere fatte pervenire al Museo del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano entro il 22 aprile 2023.

Per ogni informazione si possono contattare i seguenti recapiti: 330228540 – pegaso.marsciano@gmail.com. Il regolamento di partecipazione, con tutte le informazioni relative anche ai criteri realizzativi delle opere, è consultabile sulla pagina Facebook: Pegaso INTRA.