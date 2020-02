Magione: cinque incontri per approfondire il ruolo della finanza etica. Promossi da Società operaia di mutuo soccorso in collaborazione con il Circolo Arci e Banca Etica “Scuola popolare di economia”

Promossi da Società operaia di mutuo soccorso di Magione in collaborazione con il Circolo Arci Magione e Banca Etica “Scuola popolare di economia” un un ciclo di cinque incontri tenuti da esperti di Banca Etica riguardanti il ruolo della finanza etica e del modo in cui si relaziona con il mondo che la circonda. Partendo da una didattica di base, quale, ad esempio, come leggere correttamente un estratto conto, si arriverà a trattare temi della gestione del risparmio e del microcredito con una particolare attenzione al mondo dell’associazionismo e del terzo settore con cui Banca Etica è in stretta collaborazione. Il primo incontro, aperto a tutti gli interessati, si svolgerà giovedì 27 febbraio, ore 20.30, al Cinema Carpine. Interverrà il vicepresidente di Banca Etica Andrea Baranes che parlerà del “Sistema finanziario internazionale, perché e come rimanere nell’Euro”.

“L’iniziativa – spiega Alessandro Annetti, presidente della Società operaia mutuo soccorso di Magione – è nata da un incontro con il comitato soci di Banca Etica di Perugia in cui ci è stata presentata la scuola popolare di economia, un evento che ha avuto molto successo in altre parti d’ Italia e che abbiamo deciso di replicare anche a Magione. La storia del nostro sodalizio nato nel 1888 ha radici storiche basate sulla previdenza, l’assistenzialismo e anche, in piccole forme, di quello che oggi chiamiamo microcredito; per questo il nostro nuovo consiglio ha accolto con entusiasmo la proposta. La scuola si pone come obbiettivo quello di rendere i partecipanti più consapevoli di fronte alle grandi tematiche legate al mondo delle banche; si partirà dal capire come leggere correttamente un semplice estratto conto per arrivare a conoscere i meccanismi del microcredito e della gestione del risparmio. Tutto ciò considerando la “mission” etica della banca e la collaborazione con tutto il mondo del terzo settore”.

Prossimi incontri: giovedì 5 marzo, strumenti bancari e loro operatività, Leonardo Stella, responsabile filiale Banca etica Perugia; giovedì 12 marzo, ore 20.30, Credito e microcredito e gestione del risparmio, con Maurizio Spedaletti, vice regionale filiale Banca etica Perugia; giovedì 19 marzo 2020, Finanza etica ed Etica S.G.R. con responsabile settore; giovedì 26 marzo 2020 ore 18.00, incontro autogestito con le realtà finanziate e le rispettive esperienze. Apericena di fine corso e rilascio attestato di partecipazione. Iscrizione all’intero ciclo di incontri 15 euro. Per informazioni ed iscrizioni somsmagione@libero.it.