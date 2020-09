L’associazione So.Stare presenta il servizio di logopedia. Incontro gratuito in presenza e a distanza

L’associazione So.Stare dà il via al nuovo servizio di logopedia, che sarà presentato nel corso di un incontro che si svolgerà sia in presenza che in diretta facebook. Appuntamento sabato 12 settembre, a partire dalle 18, nella sede dell’associazione, in via dei Pioppi, 37, a Magione, per l’incontro gratuito che illustrerà le aree di intervento ed i beneficiari del nuovo servizio. L’incontro potrà essere seguito anche sulla pagina facebook di So.Stare. Si tratta del primo di una serie di incontri informativi e gratuiti organizzati dall’associazione che da tempo, grazie ad un team di professionisti, si occupa di mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, percorsi Dsa (disturbi specifici dell’apprendimento) come strumenti di promozione del benessere individuale e familiare e di prevenzione del disagio.

Chi volesse partecipare in presenza deve iscriversi, inviando una mail a info@associazionesostare.it o telefonando al 391 7591940.