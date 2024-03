M5s, in Umbria riorganizzazione sul territorio con 10 gruppi

Si è conclusa la prima fase di riorganizzazione territoriale del Movimento 5 stelle in Umbria e i risultati “sono entusiasmanti”.

ha detto coordinatore regionale, Thomas De Luca.

Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni è stato fatto il punto sulla conclusione del percorso di riorganizzazione territoriale, sul voto amministrativo nei comuni della regione, sulle iniziative sul territorio e sul programma elettorale delle Europee.

Presenti alla conferenza stampa anche i coordinatori provinciali Fabio Moscioni e Tiziana Ciprini, i rappresentanti territoriali Ivo Brozzetti (Orvieto-Media Valle del Tevere), Lorenzo Possanzini (Foligno), Alessandra Poli Sandri (Spoleto), Massimo Bertone (Trasimeno), Samuele Minciarelli (Narni-Amelia-Terre Arnolfe), Antonio Donato (Perugia), Luca Simonetti (Terni), Angelo Ghirelli (Gubbio), Paolo Merli (Alto Tevere) e Vincenzo Rocca (Assisi-Bastia).

Per De Luca “è evidente” come i gruppi territoriali

“abbiano fatto la differenza anche nelle trattative che sono state condotte per poter arrivare a fare le scelte migliori per i candidati e le candidate a sindaco nei comuni che andranno al voto in questa primavera e l’Umbria è la prima regione in Italia dove il ‘campo giusto’ è diventato strutturale” e dove “il ‘Patto avanti’ si farà in tutti i comuni al voto sopra i 15 mila abitanti”. “La strada maestra per poter arrivare a una alleanza a ‘campo giusto’ per le elezioni regionali che avremo in autunno” ha rivendicato. “Non lavorare per vincere a ma vincere per poter dare risposte ai cittadini mettendo al centro i temi più importanti”.