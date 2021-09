“Ennesima pagina triste per la politica regionale”

Così il capogruppo regionale del M5s Thomas De Luca.

“Tutti rinviati – aggiunge – gli atti che dovevano essere affrontati per andare alla conferenza stampa farsa sulla presentazione del progetto del nuovo ospedale di Cammartana. Un incontro che la cittadinanza di Narni ed Amelia, associazioni e forze politiche stanno chiedendo da mesi nella totale indifferenza della Regione. Invece di risolvere i problemi dei cittadini, che per una visita sono costretti ad aspettare liste d’attesa di mesi o anni – ha sottolineato De Luca -, la Usl 2 Umbria viene utilizzata come il predellino per la propaganda elettorale della destra amerina e della sindaca Pernazza. Una cosa mai vista in 50 anni di storia della Regione Umbria che dopo otto mesi dalla stipula del fantasmagorico accordo di programma e a quattro giorni dal voto, si intervenisse così nella campagna elettorale. Questioni come le misure di sostegno per gli allevatori umbri o il rifinanziamento dei bandi per le piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dei commercianti e artigiani possono anche attendere. Tutti punti all’ordine del giorno che non saranno discussi perché c’è da fare la propaganda per la sindaca di Amelia in difficoltà. La dimostrazione lampante del terrore di perdere che sta provando la destra amerina, tentando ormai il tutto per tutto”.