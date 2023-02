L’associazione “Nel nome del rispetto” dona il suo gagliardetto al Comune di Perugia

Riconoscimento dell’impegno dell’amministrazione a promuovere e diffondere la cultura del rispetto

L’associazione Nel Nome del Rispetto ha donato il suo gagliardetto al Comune di Perugia quale riconoscimento dell’impegno dell’amministrazione a promuovere e diffondere la cultura del rispetto.

La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina a Palazzo dei Priori. In sala Rossa erano presenti il sindaco Andrea Romizi, l’assessore Edi Cicchi, la presidente dell’associazione, Maria Cristina Zenobi, accompagnata dalla vicepresidente, professoressa Cristina Virili, dalla professoressa Fiorenza Mosci e da numerosi altri soci.

“Nella settima edizione 2022-2023 del progetto-concorso – ha spiegato la presidente Zenobi – l’associazione Nel Nome del Rispetto, la cui mission è quella di ripristinare la cultura del rispetto in ogni ambito, ha inteso insignire i Comuni che in maniera concreta e collaborativa condividono, mediante iniziative a sostegno di tale principio, gli stessi ideali che animano l’associazione e che rappresentano un esempio per studenti, famiglie e l’intera comunità cittadina”.

Il sindaco Romizi, ricevendo il gagliardetto per conto del Comune, ha espresso

“sentimenti di riconoscenza e stima per l’attività portata avanti dall’associazione a livello nazionale”.

Il riconoscimento – ha anche detto – giunge come un opportuno stimolo a tenere sempre a mente e a riaffermare nel nostro agire quotidiano valori essenziali per ogni comunità.

“Nel Nome del Rispetto” ha lo scopo di divulgare la cultura del rispetto affinché tale valore, inteso come diritto-dovere, possa diventare argomento di insegnamento come e più di un’altra materia, così da prevenire i sempre più dilaganti fenomeni di disagio sociale dei giovani. Per questo l’associazione da sempre si rivolge direttamente al mondo delle scuole. Ad esso guarda, in particolare, anche il volume “A scuola con Gatto Rispetto” (Futura Libri), scritto dalla perugina Fiorenza Mosci, un’opera che, con un linguaggio semplice e diretto, persegue il principale obiettivo dell’associazione: seminare la cultura del rispetto e dell’amore nelle nuove generazioni.