Giovani e agricoltura: “Bene la misura ISMEA ‘Generazione Terra’”

Nota di Nicholas Perla, presidente dei Giovani di Confagricoltura Umbria

“Attendevamo una misura che segnasse un cambio di passo per facilitare l’accesso alla terra e al credito, i principali ostacoli per l’insediamento dei giovani in agricoltura. Il pacchetto Generazione Terra mette a disposizione 60 milioni di euro su tutto il territorio nazionale per l’acquisto di fondi agricoli con ‘patto di riservato dominio’ e, come chiesto dall’ANGA, le misure acquisiranno carattere strutturale e verranno riproposte di anno in anno. Siamo fiduciosi che i fondi a disposizione possano aumentare ulteriormente in futuro”. Lo afferma Nicholas Perla, presidente dei Giovani di Confagricoltura Umbria intervenendo sulla misura ISMEA, che finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani, di età non superiore a 41 anni, che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola, ovvero avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura in qualità di capo azienda.

I recenti dati ISTAT descrivono un quadro chiaro sui giovani che si impegnano in agricoltura. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una diminuzione dei capi azienda “under 40”. “Nonostante il calo numerico – conclude Perla – i giovani si distinguono per propensione a diversificazione e innovazione, digitalizzazione dei processi, titoli di studio avanzati e produttività. Pochi ma buoni, però non garantiscono un futuro sostenibile al settore: è tempo quindi di investire sulle nuove generazioni con decisione e costanza. Ringraziamo per questo il direttore generale ISMEA Maria Chiara Zaganelli, il presidente ISMEA Angelo Frascarelli e il ministro Francesco Lollobrigida per il segnale chiaro che hanno voluto dare oggi con Generazione Terra”.