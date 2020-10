“Nel nome del rispetto” presenta la V edizione del corcorso per le scuole. Tutto online tramite la piattaforma Zoom

“Rispetta te stesso e l’altro diventando un soggetto attivo della società” è il tema di quest’anno della quinta edizione del concorso-sondaggio nazionale promosso e organizzato presso le scuole di ogni ordine e grado, dall’Associazione “Nel nome del rispetto”, di cui sono rispettivamente presidente e vicepresidente Maria Cristina Zenobi e Cristina Virili.

Il 26 ottobre alle 11 collegandosi a:

https://zoom.us/j/9937181507

pwd=SHZlMlM2bWRWUHA3Z2wyeHh0UHdOdz09

oppure inserendo il seguente ID Riunione: 993 7181 5072 e per l’accesso la Password: 123456 saranno in collegamento la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il prefetto dottor Armando Gradone, per la Provincia di Perugia Erika Borghesi; in qualità di testimonial il regista Gianfranco Albano, il generale Giuseppe Meglio, il dottor Fausto Cardella magistrato già procuratore generale, Paolo Vissani presidente di Adam.

Il Concorso è patrocinato dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia, dalla Prefettura di Perugia, dall’Ufficio scolastico regionale e dalla Federazione nazionale dei diritti umani.