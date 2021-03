L’agricoltura umbra si racconta attraverso i social

Al via la terza edizione di “#AngoloDiCampo, un altro modo di raccontare l’agricoltura”, il social contest fotografico per Instagram organizzato dalla Regione Umbria – Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli, che, dopo il grande successo delle prime due edizioni, riparte con novità, premi e tanta voglia di mettere in vetrina le bellezze del settore primario umbro.

Il contest fotografico è una delle attività di promozione dei canali social di Umbria Agricoltura, la rivista che si occupa delle politiche agricole regionali e comunitarie, è finalizzato a valorizzare il patrimonio ambientale, agricolo e paesaggistico in tutte le sue specificità, così come promosso e salvaguardato dal Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 in Umbria. Il contest – destinato ai canali social – ha anche l’obiettivo di avvicinare alla comunicazione istituzionale tutti quei soggetti che operano direttamente in agricoltura e nel mondo rurale, che hanno sviluppato rapporti formali e informali con l’agricoltura o che hanno intrapreso percorsi educativi orientati all’agricoltura e al rurale. Parliamo di tutte quelle persone interessate a vario titolo all’agricoltura e che possono essere “potenziali” beneficiari di specifiche misure del PSR.

Chi può partecipare La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti, l’importante è avere un proprio canale Instagram. L’area di riferimento copre tutto il territorio della Regione Umbria. L’invio dei materiali è previsto dal 21 marzo e terminerà il 21 giugno 2021. Per partecipare al contest occorre scattare e

caricare foto per almeno una delle tre categorie previste: Paesaggi; Animali; Attività agricole.

Le immagini relative alle tre categorie devono avere come riferimento generale il mondo rurale e agricolo umbro e il suo territorio.

Modalità di partecipazione Si potrà partecipare al concorso utilizzando il proprio canale social Instagram inserendo la mention @umbria_agricoltura nella caption della foto (il testo di accompagnamento) e due hashtag di riconoscimento al momento della pubblicazione nel proprio canale Instagram. Il primo generico, #angolodicampo, il secondo legato alla categoria specifica di appartenenza: #uapaesaggi21, #uaanimali21, #uaattivita21. Le foto dovranno poi essere inviate tramite un form presente nel regolamento che si trova nel sito web www.umbriagricoltura.it. (questo il link: https://form.jotform.com/210764409001950). Saranno accettate non più di 2 foto per categoria per un massimo di 6.

Valutazione Le foto partecipanti al concorso saranno sottoposte a una doppia fase di valutazione. La prima avverrà sul canale Instagram di Umbria Agricoltura. A partire dal 27 giugno e fino al 10 luglio 2021, tutte le fotografie inviate nel form e pubblicate con mention e hashtag corretti, saranno inserite nel canale Instagram di Umbria Agricoltura e sottoposte a votazione on line: verrà conteggiato il numero di like/cuori ricevuti nel periodo di tempo considerato.

Il secondo giudizio arriverà da una giuria valutativa di qualità. Le 60 foto più votate in Instagram, 20 per ogni categoria, saranno valutate da fotografi esperti e un componente dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria che decreterà i vincitori finali.

Premi Ai vincitori di ciascuna categoria andrà un voucher per un soggiorno di un weekend per due persone in un agriturismo umbro da scegliere fra le cinque zone rurali dell’Umbria. Ai secondi e terzi arrivati in ciascuna categoria gadget e prodotti locali.

Ai primi tre classificati nella propria categoria verrà, inoltre, consegnata una targa ricordo e una stampa del proprio scatto. La data della premiazione sarà comunicata attraverso i canali social di Umbria Agricoltura.

Edizione 2020 Nella seconda edizione del contest sono state oltre 300 foto le foto inviate provenienti da tutta l’Umbria. Tutti gli scatti sono stati pubblicati sul canale Instagram di Umbria Agricoltura e hanno raccolto, nel corso delle votazioni, oltre 10mila like/cuori in totale. Oltre 150mila gli utenti che hanno visionato i contenuti della pagina pubblicati sia come post che come Stories. La premiazione si è svolta con un evento pubblico presso il centro commerciale di Collestrada (Perugia), che è stato trasmesso in diretta su Facebook. In seguito è stata allestita una mostra nella stessa struttura e sono stati realizzati materiali fotografici cartacei con le foto selezionate, distribuiti gratuitamente.