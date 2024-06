Agricoltura e sviluppo rurale

Domani ad Assisi incontro con la Commissione Europea

Domani 20 giugno 2024, presso l’Hotel Valle di Assisi, si riuniscono il Comitato di Sorveglianza del PSR Umbria 2014-2022 e il Comitato di Monitoraggio del CSR per l’Umbria 2023-2027 alla presenza dei rappresentanti della Commissione UE.

Contribuire alla costruzione di un’agricoltura regionale capace di generare valore e sviluppo e proseguire con una strategia di crescita che garantisca vitalità alle aree rurali dell’Umbria. Di questo e altro si parlerà domani 20 giugno 2024, presso l’Hotel Valle di Assisi in via S. Bernardino Da Siena, a Santa Maria degli Angeli, in occasione del Comitato di Sorveglianza del PSR Umbria 2014-2022 e del Comitato di Monitoraggio del Complemento di Sviluppo rurale (CSR) per l’Umbria 2023-2027.

Si tratta di un importante momento di confronto e di riflessione sulle due programmazioni agricole europee: la prima, del Programma di sviluppo rurale Umbria 2014-2022, in fase di conclusione e la seconda, del Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria 2023-2027 avviata lo scorso anno.

Al centro del dibattito questioni fondamentali per il comparto primario quali gli strumenti finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari e degli allevatori, la presentazione dei bandi di nuova attivazione, azioni di promozione e sostegno alle filiere di valore del nostro territorio. Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni regionali, nazionali ed europee e delle parti economiche e sociali della Regione Umbria che formalmente compongono il Comitato di Sorveglianza del PSR Umbria e il Comitato di Monitoraggio che, tra i loro compiti, hanno quello di riunirsi con cadenza annuale per monitorare l’attuazione dei rispettivi Programmi e i progressi compiuti nel conseguimento dei loro target finali. Per la Commissione Europea sarà presente il Programme Manger Emanuel Jankowski.