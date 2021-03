Venti ricoveri in meno per Covid in Umbria: scendono i positivi

Sono 20 in meno rispetto a ieri i ricoverati per Covid negli ospedali umbri, 460 in tutto, 75 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. E’ quanto emerge dai dati della Regione aggiornati al 19 marzo. I nuovi casi sono 182, i guariti 306 e i morti segnalati nelle ultime 24 ore sono sei. Gli attualmente positivi scendono ancora, passando da 5.811 a 5.681. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 3.029 test antigenici e 3.036 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo del 3 per cento (ieri 3,1), che resta invariato al 6 per cento rispetto ai soli molecolari.