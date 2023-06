La Di Vittorio di Umbertide dona oltre 4000 euro all’Unicef

Nel corso dell’iniziativa “adotta una piantina”

Nei giorni scorsi alla scuola dell’infanzia “M. Monini”, plesso appartenente al II Circolo di Umbertide, si è svolta la consegna ufficiale dei proventi raccolti nel corso dell’iniziativa “Adotta una piantina” di cui la Di Vittorio è stata promotrice con lo scopo di aiutare le popolazioni colpite dal terremoto.

L’idea è nata in occasione della donazione alla scuola umbertidese di oltre 400 piantine da parte del prof. Vittorio Raggi, già docente dell’università di Agraria di Perugia, insieme alla sensibilità di alunni e insegnanti che, di fronte all’emergenza umanitaria scaturita dal disastroso sisma che ha devastato le regioni al confine tra Turchia e Siria, hanno pensato di utilizzarle per raccogliere fondi da donare all’Unicef a favore delle popolazioni colpite da questa terribile calamità. Inoltre i bambini, dopo aver vissuto, molti anche in prima persona, la brutta esperienza del terremoto del marzo scorso ad Umbertide, hanno espresso la volontà di aiutare i loro coetanei della scuola primaria Garibaldi a cui appartiene il plesso di Pierantonio, purtroppo rimasto inagibile, donando una parte del ricavato.

Ricordiamo che da anni ormai la Di Vittorio porta avanti il progetto “Noi cittadini del mondo” rivolto alla promozione e allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, un percorso specifico che, valorizzando l’educazione interculturale e la pace nel rispetto delle differenze e a favore del dialogo tra le culture, ha permesso alla scuola di ottenere la prestigiosa certificazione di “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi” in occasione dell’annuale appuntamento organizzato dall’Unicef Comitato regionale Umbria.

Così è nata “Adotta una piantina”, iniziativa che si è svolta nel mese di maggio in date diverse coinvolgendo tutte le scuole dell’infanzia e le primarie del II Circolo dove, all’orario di ingresso e uscita della scuola, gli stessi bambini si sono dedicati alla vendita delle piantine che erano state precedentemente rinvasate e decorate per l’occasione, grazie anche alla collaborazione con i disabili della Serra comunale di Umbertide “Orti Felici” in particolare con il plesso di Niccone.

Le donazioni raccolte, oltre 4000 euro, sono state quindi consegnate alla presidente del comitato regionale Iva Catarinelli e al presidente del comitato provinciale Unicef Fausto Santeusanio nel corso di una cerimonia ufficiale durante la quale erano presenti la dirigente della “Di Vittorio” prof.ssa Raffaella Reali, il prof. Vittorio Raggi , la ex dirigente del II Circolo e ambasciatrice di zona per l’Unicef dott.ssa Angela Monaldi, la dirigente del I Circolo di Umbertide dr.ssa Silvia Reali alla quale è stata consegnata una parte dei proventi raccolti a favore dei bambini di Pierantonio, i ragazzi e le operatrici della Serra “Orti Felici”, l’insegnante coordinatrice dell’iniziativa Chiara Ruggeri, tutte le docenti che hanno collaborato al progetto Unicef nei vari plessi e i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.