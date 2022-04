Gli infioratori di Spello realizzano a Sanremo una “Sinfonia di fiori”

Dall’amicizia ‘sbocciata’ tra le due città italiane note per la loro vocazione floreale, nasce una collaborazione stretta che fa incontrare storia e tradizioni

Unite dalla radicata vocazione floreale, le città di Spello e Sanremo consolidano il loro legame e trasformano l’amicizia ‘sbocciata’ nel 2017 nel nome dei fiori in una vera e propria collaborazione che fa incontrare le rispettive storie e tradizioni artistiche e musicali proprio nella città del festival, nell’ambito di “Pasqua in fiore Sanremo 2022”. Il momento clou dell’evento sanremese sarà quello della “Infiorata musicale“: “Sinfonia di fiori” è il titolo dell’infiorata che venerdì 15 aprile, un gruppo di oltre 40 infioratori e maestri infioratori spellani realizzerà per una superficie complessiva di circa 70 mq in piazza Borea d’Olmo, antistante il Teatro Ariston. Il grande e coloratissimo quadro floreale, per il quale si stima l’impiego di circa 20mila fiori, ricorderà anche il Festival appena concluso e sarà accompagnato da interventi musicali della giovane orchestra Note Libere.

La descrizione del bozzetto dell’opera floreale viene spiegata da Gianni Donati, grafico e consigliere dell’Associazione Le Infiorate di Spello: “Sanremo, ‘città del festival e dei fiori’, è rappresentata dalla vivace composizione della cantante e dei musicisti davanti alla scenografia realizzata nel 2020 per il 70° festival della canzone italiana. La rosa e il ranuncolo esprimono la tipicità e la ricchezza della flora sanremese. La musica si diffonde fino a raggiungere Spello, ‘città d’arte e dei fiori’, di cui sono riportati i suoi monumenti principali tra cui le torri di Properzio. Fiordalisi e girasole rappresentano la ricca flora del territorio umbro. La melodia della musica attraversa l’intera scena e dialoga con la bellezza dei fiori e della natura, e ne scaturisce il volo di una colomba di pace. Il fiore stilizzato davanti alla colomba è il simbolo della manifestazione delle Infiorate di Spello.

“Dopo due anni di interruzione, per Spello – commenta il sindaco Moreno Landrini – è un grandissimo onore ripartire con questa speciale infiorata ‘musicale’ a Sanremo, la città dei fiori per eccellenza. La realizzazione del quadro floreale nell’ambito delle iniziative in programma per le festività pasquali, è il risultato di una serie di relazioni iniziate da tempo tra le due città che trovano l’elemento di unione nella tradizione floreale. Grazie di cuore al Comune di Sanremo, agli organizzatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questa importante occasione di promozione, che anticipa la prossima edizione de Le Infiorate del Corpus Domini”.

“Mentre ferve l’organizzazione della manifestazione delle Infiorate di Spello del prossimo 18 e 19 giugno,- spiega l’assessore comunale ai grandi eventi Guglielmo Sorci – gli infioratori spellani si apprestano con grande entusiasmo a un’importante trasferta per mostrare le proprie capacità realizzando uno splendido quanto effimero quadro floreale. Un grazie a quanti hanno collaborato e stanno collaborando per questo evento, che avrà sicuramente un importante ritorno dal punto di vista mediatico e di legame tra le due città”.

“A nome del consiglio direttivo e di tutti gli infioratori – dice il presidente dell’associazione Le Infiorate di Spello Giuliano Torti – ringrazio il Comune di Sanremo e la rete d impresa Sanremo On per aver voluto la nostra presenza come evento centrale della manifestazione. Questo ci rende orgogliosi, motivati e pronti ad offrire alla città del festival e dei fiori la nostra arte”.

Intanto a Spello si sta per definire il maxi piano di sicurezza, che l’Amministrazione comunale e l’associazione Le Infiorate di Spello, insieme alla Pro loco e alla Collegiata Santa Maria Maggiore e San Lorenzo di Spello, hanno assegnato ad uno studio di ingegneria locale. www.infioratespello.it