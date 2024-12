Inaugurato il Christmas Wonder Village: un mese di magia natalizia a Cascia

Mercatini, pista di pattinaggio, Presepe villaggio e videomapping fino al 6 gennaio

È ufficialmente iniziato il Christmas Wonder Village, l’evento che trasforma Cascia in un luogo di magia natalizia e tradizione, pronto ad accogliere visitatori fino al 6 gennaio. L’inaugurazione, avvenuta il 7 dicembre in piazza San Francesco, ha emozionato tutti i presenti: l’apertura dei mercatini di Natale, della pista di pattinaggio e del suggestivo Presepe Villaggio, le esibizioni della Corale Santa Rita di Cascia, che celebra il suo 30° anniversario, e della Banda Giovanni e Donato da Cascia sono stati momenti indimenticabili. A coronare la serata, lo spettacolare videomapping sul campanile di San Francesco e l’accensione delle luminarie.

“Desidero ringraziare di cuore tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento straordinario – ha detto il sindaco di Cascia, Mario De Carolis –. Il Christmas Wonder Village non è solo un’occasione per celebrare il Natale, ma anche un momento per unire la nostra comunità e accogliere i visitatori in un’atmosfera unica. Auguro a tutti voi un felice e sereno Natale”. “Eventi come questo sono fondamentali per la nostra città – ha aggiunto il vicesindaco e assessore al Turismo, Marco Emili – Cascia vuole essere attrattiva tutto l’anno, non solo a Natale, e iniziative di questo genere contribuiscono a rafforzare la nostra identità e a promuovere il territorio. Invitiamo tutti a partecipare alle tante attività che il Christmas Wonder Village ha in programma”.

Insomma, un mese di eventi da non perdere. Il programma del Christmas Wonder Village prosegue con tanti appuntamenti imperdibili. Solo per citarne alcuni il 17 e 18 dicembre e la mattina del 21 saranno dedicati agli studenti, dall’infanzia alle scuole superiori che metteranno in scena momenti teatrali o che organizzeranno un loro vero e proprio mercatino di Natale. Nel pomeriggio del 21 dicembre spazio all’arrivo di Babbo Natale con spettacoli e intrattenimento per tutte le età. Doppio appuntamento con i film di Natale il 22 dicembre e il 5 gennaio mentre il 28 dicembre da non perdere il concerto della Corale Santa Rita di Cascia ‘Christmas Inside’. Il nuovo anno si festeggerà in piazza San Francesco con un omaggio tutto dedicato al mondo delle favole, mentre il 6 gennaio si saluteranno le festività con l’Epifania in piazza. Per tutto il mese, Cascia offrirà mercatini di Natale, una splendida pista di pattinaggio e tante sorprese natalizie. Per il programma completo: www.discovercascia.com.