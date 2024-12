Perugia, il musical West Side Story al San Francesco al Prato

Domenica 15 dicembre alle ore 17:00 e alle ore 21:00

Domenica 15 dicembre 2024, l’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia ospiterà due straordinarie repliche, alle ore 17:00 e alle ore 21:00, del capolavoro di Leonard Bernstein, West Side Story in un’originale versione concerto per uno spettacolo dedicato alla città per il periodo natalizio.

L’opera sarà proposta in uno speciale arrangiamento concertistico per voci soliste, grande coro e orchestra, con trascrizioni originali create per valorizzare le memorabili melodie dell’opera, che permetteranno al pubblico di immergersi nell’intensa musica e nelle emozionanti atmosfere dello spettacolo che ha segnato la storia del musical e della musica contemporanea.

L’Auditorium San Francesco al Prato, nel cuore di Perugia, sarà la cornice ideale per questo evento straordinario. Con la sua storia centenaria e i suoi spazi suggestivi, offre un ambiente unico capace di ospitare oltre 500 spettatori e regalare un’esperienza indimenticabile. L’evento è organizzato dall’Associazione Musicittà e dai Coristi a Priori, con il patrocinio del Comune di Perugia.

Sul palco si esibiranno i Coristi a Priori di Perugia, il Coro Polifonico Città di Tolentino diretti dal Maestro Aldo Cicconofri, l’orchestra Hat&Beard Large Ensemble, gruppo formato da 15 musicisti umbri di grande talento con un organico comprende pianoforte, contrabbasso, batteria, percussioni e una ricca sezione di fiati: flauto, clarinetto, sassofoni, oboe, fagotto, corno, tromba e trombone. Gli arrangiamenti delle musiche di West Side Story sono stati appositamente realizzati per l’occasione dal Maestro Andrea Angeloni, mentre la direzione artistica e musicale dell’intero progetto è affidata al Maestro Carmen Cicconofri.

Il concerto, nato dalla collaborazione delle realtà artistiche locali e reso possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor del territorio, rappresenta un dono per la città di Perugia e un’opportunità unica per riscoprire il celebre musical in una veste nuova e affascinante.

L’evento inoltre sostiene Still I Rise, un’organizzazione umanitaria indipendente che dal 2018 offre istruzione d’eccellenza gratuita ai bambini profughi e vulnerabili in paesi come Siria, Congo, Kenya, Colombia, Yemen e presto anche in India e Italia. Uno speciale biglietto Charity per lo spettacolo della sera offre la possibilità di accedere ad un settore riservato, e contribuisce a difendere il futuro dei bambini dimenticati.

BIGLIETTI: INTERO 20 €, RIDOTTO Under 18: 10 €, CHARITY: 100€ – Informazioni e prenotazioni sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite al seguente link: West Side Story su Eventbrite.