Perugia: intensificati i servizi di controllo del territorio durante le festività natalizie

In occasione delle festività natalizie e alla luce delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia ha predisposto un rafforzamento delle attività di controllo del territorio per garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai numerosi visitatori.

I servizi riguarderanno anche i principali parchi cittadini, quali il Percorso Verde “Leonardo Da Vinci I” e il Parco “Chico Mendez”, con il coinvolgimento di una pattuglia di Carabinieri a cavallo, appositamente giunta da Roma e appartenente al IV Reggimento Carabinieri a Cavallo.

Questo Reparto, con la sua storica tradizione nell’Arma, rappresenta un elemento fondamentale per il controllo delle aree verdi, consentendo un monitoraggio efficace anche nelle zone meno accessibili ai mezzi tradizionali, aumentando così la sicurezza dei frequentatori di tali spazi.

Parallelamente, sono stati incrementati i controlli alla circolazione stradale, con un particolare focus sulla prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida e sul rispetto delle normative del Codice della Strada.

Inoltre, sono stati rafforzati i servizi di vigilanza e controllo del territorio a carattere generale, con un’attenzione particolare alle aree maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale, come il centro storico e le zone dello shopping natalizio.

Queste misure, messe in atto dall’Arma dei Carabinieri, nell’ottica di un proficuo e funzionale coordinamento tra le forze di polizia, mirano a garantire un Natale sicuro e tranquillo per residenti e turisti, favorendo un clima di serenità e prevenzione dei reati, in vista anche dell’imminente Capodanno.