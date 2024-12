Ubriaco, litiga in strada con la moglie ed aggredisce i Carabinieri: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Terni hanno arrestato un 38enne ucraino, incensurato

I Carabinieri della Stazione di Terni hanno arrestato un 38enne ucraino, incensurato, regolare sul territorio nazionale e residente in provincia di Roma, per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesione personale. Nella notte tra sabato e domenica, lo straniero, che si trovava a Terni per turismo insieme alla propria famiglia, in preda ai fumi dell’alcol, ha litigato con la moglie in strada. Il trambusto generato dalle urla della coppia ha indotto alcuni residenti a segnalare l’accaduto al NUE 112: immediato l’intervento di una pattuglia della Stazione Carabinieri che ha iniziato le operazioni di identificazione dei coniugi.

Proprio in quel frangente, però, il 38enne si è scagliato contro la consorte e, subito dopo, contro il Capo equipaggio che aveva tentato di frapporsi tra i due, colpendolo con due pugni al volto e causandogli lievi lesioni. Solo grazie all’intervento di un’altra pattuglia della Stazione di Collescipoli e di un equipaggio della Squadra Volanti della Questura l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto: in quella fase anche un poliziotto è rimasto leggermente contuso. Dopo esser stato visitato da personale del 118, il 38enne è stato trattenuto due notti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, svoltosi stamattina, all’esito del quale, dopo la convalida dell’arresto e la richiesta di patteggiamento della difesa, il 38enne è stato condannato a 7 mesi di reclusione, con pena sospesa.