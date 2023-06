Importanti novità sul fronte dell’autotrasporto: Fai Umbria ritrova i soci in assemblea

Presso la sede di Balanzano festeggiati anche gli 11 anni di attività regionale, con un pensiero a Pasquale di Bacco. Il Presidente nazionale Uggè in collegamento porta buone notizie: ristori per il settore e sconti rottamazione

Assemblea dei soci per Fai Umbria, la federazione regionale degli autotrasportatori. Sabato 10 giugno presso la sede di Balanzano il Presidente Vittore Fulvi e il segretario generale Carlotta Caponi hanno accolto i ‘colleghi’ per il consueto bilancio annuale e per festeggiare insieme gli 11 anni di attività, la cui ricorrenza è caduta lo scorso 26 maggio. L’occasione è stata utile anche per ricordare la figura di Pasquale di Bacco, il cui premio alla memoria, organizzato dalla Fai nazionale nel recente incontro di Taormina, è stato consegnato dal Presidente Fulvi alle figlie Simonetta e Elena.

“Pasquale di Bacco – ha commento Vittore Fulvi – è stata una figura molto importante per il nostro movimento. Ci siamo ritrovati per ricordare lui, per festeggiare i nostri 11 anni di attività e per prendere coscienza di un momento particolare per il settore dell’autotrasporto. Ci aspettiamo risposte importanti da parte del Governo, su infrastrutture e sostegni. Un altro tema caldo è quello legato all’offerta di lavoro: è sempre più difficile trovare giovani pronti a calarsi in questo mondo”.

Durante l’assemblea, che ha visto una presenza numerosa degli oltre cento soci iscritti, è intervenuto in collegamento da remoto il Presidente nazionale Paolo Uggé’ il quale ha rappresentato agli associati tematiche molto sentite: le piattaforme per il credito AD Blu e lnG, la prossima apertura della piattaforma per la ripartizione di 200 milioni di euro quale ristoro per i costi sostenuti dall’impresa di autotrasporto per l’acquisto del gasolio del secondo trimestre 2022. Si è inoltre parlato del prossimo ‘click day’, in programma il prossimo 26 giugno 2023, per l’ottenimento dei fondi del Ministero dei trasporti destinato all’acquisto di mezzi ‘euro 6’ a fronte della rottamazione di mezzi obsoleti, di mezzi a trazione alternativa e rimorchi o semirimorchi.