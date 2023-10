Il Roadshow del Gestore Servizi Energetici fa tappa all’Itts Volta di Perugia

L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Venerdì 20 settembre alle 9 l’incontro nella sede della scuola a Piscille

Fa tappa a Perugia il RoadShow GSE ‘Diamo Energia al Cambiamento’, venerdì 20 ottobre, e apre l’evento all’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’. All’incontro, nella sede della scuola a Piscille, parteciperanno Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Giuseppe Merli, dirigente Servizio istruzione, università, diritto allo studio e ricerca della Regione Umbria, e la professoressa Lorena Pini, dell’Ufficio dirigenza scolastica dell’Itts Volta.

“Gli obiettivi previsti dall’incontro con la GSE – ha commentato Fabiana Cruciani, dirigente scolastico dell’Itts Volta – trovano una piena rispondenza ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica e digitale che il Volta ha messo al centro della propria offerta didattica. In modo particolare il nuovo corso quadriennale di elettronica/elettrotecnica per la transizione ecologica e digitale, attivo proprio da questo anno scolastico, risponde a una visione che la nostra scuola vuole mettere in essere anche attraverso incontri formativi con importanti società nazionali come la GSE”.

L’incontro con le scuole riveste un ruolo imprescindibile all’interno dell’evento territoriale, poiché ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche di fondamentale interesse legate alla sostenibilità ambientale economica e sociale. Il presidente del GSE, Paolo Arrigoni, sottolinea l’importanza di coinvolgere gli studenti in questa sfida epocale.

“Gli studenti – ha sottolineato Arrigoni – rappresentano dei veri moltiplicatori di messaggi, portando le tematiche della sostenibilità nelle loro famiglie, tra gli amici e all’interno di una società che li vede protagonisti del cambiamento culturale in atto verso la transizione energetica del nostro Paese”.

L’appuntamento di Perugia, ospitato nell’ambito di questa iniziativa itinerante, in cui è presente anche la macchina a biometano simbolo tangibile dell’impegno per un futuro di energia rinnovabile, è un’occasione per coinvolgere le giovani menti, trasmettendo loro la consapevolezza del ruolo fondamentale che ricopriranno nel plasmare il futuro dell’Italia verso una sostenibilità più solida ed efficace.

La giornata prosegue con altri due appuntamenti. Alle 12 ‘GSE incontra i Comuni, le pubbliche amministrazioni e le partecipate pubbliche’ nel suggestivo scenario del Salone d’Onore di Palazzo Donini, dove saranno discussi i servizi e gli incentivi per promuovere la transizione energetica a livello locale. Alle 15.30 il focus si sposta sulle imprese e le associazioni, con un incontro alla Camera di Commercio dell’Umbria. Sarà l’occasione di condividere strategie e visioni per un futuro più sostenibile.