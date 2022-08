Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Umbertide non chiuderà

Il sindaco: “Il nostro impegno sarà massimo ora e sempre”

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Presidente della Regione Umbria che ha svolto un ruolo determinante e decisivo nel salvaguardare il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Umbertide.

La non chiusura del Pronto Soccorso è stata anche ribadita dal direttore generale della sanità regionale, dottor Massimo D’Angelo.

Il sindaco ha interloquito con tutti i segretari regionali dei partiti del centrodestra che hanno condiviso la posizione dell’Amministrazione nel tenere il Pronto Soccorso aperto.

Il loro appoggio merita il nostro grazie, tanto più che hanno garantito di sostenerci anche per il futuro su questa fondamentale partita per la tutela della salute della comunità umbertidese e non solo, visto che il bacino di utenza comprende tutti i Comuni altotiberini e la parte nord del Comune di Perugia per un totale di 20mila prestazioni all’anno.

Il Pronto Soccorso da sempre per noi umbertidesi è un punto di riferimento che non solo tutela la salute fisica delle persone ma tutela anche la salute psicologica e la sicurezza che ne deriva.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale nei confronti del Pronto Soccorso sarà sempre massimo e vogliamo chiarire una volta per tutte di essere pronti a qualsiasi azione politica pur di salvaguardare il nostro presidio ora e sempre, anche nei confronti di quell’apparato burocratico che agisce a orologeria contro l’ospedale di Umbertide, i suoi cittadini e chi li rappresenta.