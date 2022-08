NextAppennino: a Norcia è operativo lo sportello territoriale gestito da Sviluppumbria

Per supportare le imprese e facilitare l’accesso alle risorse del fondo complementare al Pnrr per le aree del sisma

A partire da oggi, martedì 23 agosto, è operativo un nuovo sportello territoriale a Norcia accessibile gratuitamente alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare al PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia nell’ambito del programma NextAppennino.

Lo sportello, gestito da Sviluppumbria con personale dedicato e appositamente formato da Invitalia, affiancherà quelli già presenti presso le sedi dell’Agenzia di Sviluppo a Foligno, Terni e Perugia con l’obiettivo di promuovere e facilitare l’accesso alle risorse previste dalla Macromisura B del programma.

Sviluppumbria, in convenzione con Invitalia, svolgerà presso le sue sedi e presso lo sportello nursino attività di informazione, orientamento e assistenza tecnica- gestionale nell’attuazione delle sub-misure B1 “Sostegno agli investimenti” e B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”.

L’Amministratore Unico di Sviluppumbria sottolinea quanto sia importante la sinergia tra istituzioni pubbliche e attori privati del territorio per cogliere appieno la straordinaria opportunità che il programma NextAppennino rappresenta per il rilancio economico delle aree del cratere come volano di sviluppo della nostra Regione. Con l’apertura di questo sportello Sviluppumbria rafforza la propria vicinanza alle imprese e assicura la più stretta collaborazione con la Struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione. L’Agenzia si qualifica sempre più come un punto di riferimento per le imprese capace di sostenere progetti coerenti con le esigenze del territorio.

NextAppennino è il programma articolato in 11 i bandi, gestiti a livello centrale da Unioncamere e Invitalia, che interessa molteplici tipologie di investimento delle micro, piccole, medie e grandi imprese, con particolare attenzione a quelle aventi sede operativa nel cratere e danneggiate dal sisma, operanti in diversi settori, e che rispecchiano i grandi obiettivi del PNRR nazionale e del Next Generation Ue: la transizione ambientale, la valorizzazione dei beni artistici, ambientali e culturali, delle produzioni locali, l’inclusione sociale, l’occupazione dei giovani e delle donne, l’economia circolare.

Sul portale www.nextappennino.gov.it e su www.sviluppumbria.it per ogni singolo bando è disponibile la scheda sintetica, la modulistica e la normativa di riferimento. Le domande per ciascuna misura potranno essere presentate a partire dal 15 settembre e fino al 15 ottobre 2022. Fanno eccezione il bando relativo ai grandi investimenti che rimarrà aperto dal 1 al 30 settembre, e quello per le iniziative di partenariato per la valorizzazione del patrimonio pubblico, che sarà aperto dal 30 settembre fino al 31 ottobre 2022. Per usufruire dei servizi del nuovo sportello a Norcia, prenotare un appuntamento telefonando allo 0744 80601 e 0742 32681.