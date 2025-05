Viabilità: Umbertide, prorogato il restringimento lungo la Sp 203

La disposizione fino al 30 settembre per lavori

(Cittadino e Provincia) – Umbertide, 27 maggio ‘25 – Prorogati fino al 30 settembre il restringimento della carreggiata stradale, mediante installazione barriere New Jersey, e il limite di velocità di 30 Km all’ora lungo la Sp 203 Umbertide.

A renderlo noto è il Servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia con apposita ordinanza in cui si precisa che il tratto interessato è il secondo, dal Km 0+450 al Km 0+550, per sostituzione del parapetto del sovrappasso denominato B 4 posto lungo la SS 3 bis Tiberina al Km 102+460. La nuova disposizione sarà in vigore dal 3 giugno e per i successivi mesi estivi, e comunque fino al termine delle operazioni.