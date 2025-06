Rocca Beach, il torneo di beach volley a Umbertide

Un evento che secondo l’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon “contribuisce ad animare la città rendendola più viva che mai”

E’ ufficialmente partita la sesta edizione del Rocca Beach, il torneo di beach volley più atteso dell’estate umbertidese, che anche quest’anno vede atleti e appassionati sfidarsi nella suggestiva cornice ai piedi della Rocca medievale. A inaugurare l’edizione 2025 dell’evento è stata l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon, che ha portato i saluti del Sindaco Luca Carizia, insieme alla presidente del Volley Umbertide Sabrina Baldinelli e a tutti i componenti della società sportiva, motore organizzativo dell’intera manifestazione.

Una sinergia consolidata, quella tra il Comune di Umbertide e il Volley Umbertide, che nel tempo ha permesso di far crescere un appuntamento sportivo sempre più partecipato e apprezzato, capace di coniugare sport, aggregazione e valorizzazione del centro storico. Anche quest’anno la collaborazione ha portato a un programma ricchissimo: oltre due settimane di beach volley aperte a tutti, dagli atleti agonisti agli amatori, fino ai giovani e giovanissimi, per una manifestazione che si concluderà domenica 22 giugno.

Credo che questo evento sotto la Rocca sia per Umbertide molto importante e suggestivo – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Lorenzo Cavedon – perché contribuisce ad animare la città rendendola più viva che mai. Voglio ringraziare di cuore Sabrina Baldinelli, tutto lo staff e il Volley Umbertide per l’impegno costante e la perfetta organizzazione. Il Comune è entusiasta di sostenere questa iniziativa, perché è davvero bello vedere, per diciassette giorni consecutivi, così tante persone attratte dallo sport e dalla magia di questo luogo. In bocca al lupo a tutti gli atleti!

Per il Volley Umbertide il Rocca Beach rappresenta non solo la chiusura ideale di una stagione agonistica straordinaria – culminata con la vittoria del campionato di Serie D maschile, con la vittoria del campionato regionale under 13 femminile e la vittoria della Coppa Umbra under 14 femminile – ma anche un ponte tra il termine delle attività indoor e l’avvio di quelle estive, nonché un trampolino verso la nuova stagione sportiva.

“Ci tengo in modo particolare a ringraziare tutti i presenti, i partecipanti al torneo e tutti coloro che hanno dato un contributo essenziale all’organizzazione dell’evento – ha affermato la presidente del Volley Umbertide, Sabrina Baldinelli –. Un grazie sentito va all’Amministrazione comunale, che ci ha concesso il patrocinio e ci è stata accanto con grande disponibilità. Ho potuto constatare con piacere quanto questa Amministrazione tenga al mondo dello sport: ciò promuove un valore fondamentale della nostra vita, quello dell’attività fisica, della sportività e dello stare insieme”.

Il torneo prevede la partecipazione di numerose categorie: 2×2 misto, 2×2 maschile e 2×2 femminile, 4×4 misto, 3×3 misto. Un’offerta ampia, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale e creare occasioni di socialità e sano agonismo.

Un doveroso ringraziamento va esteso a tutta la dirigenza e allo staff tecnico del Volley Umbertide, il cui lavoro quotidiano in palestra ha reso possibili i risultati di quest’anno, ma anche a genitori, tifosi e appassionati: la loro vicinanza e il loro sostegno rappresentano la vera forza del Rocca Beach e dell’intera stagione sportiva.