Il pianista Francesco Attesti al Festival di Musica Classica

Francesco Attesti è un pianista di Cortona con carriera internazionale: è considerato uno dei migliori interpreti della sua generazione nel repertorio romantico e del primo Novecento. Giovedì 17 a Palazzo della Corgna Attesti sarà per la prima volta protagonista del Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, organizzato dal Comune di Castiglione del Lago con la direzione artistica di Marzia Crispolti Zacchia. Il musicista cortonese eseguirà brani di Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Fryderyk Chopin, Franz Liszt e Astor Piazzolla.

«Di questo pianista ho apprezzato fin da subito la personalità poliedrica e la sua importante azione nel campo della divulgazione della musica contemporanea […] Egli unisce a un’ottima preparazione musicale, una approfondita conoscenza in campo esecutivo e interpretativo delle problematiche specifiche della letteratura contemporanea per pianoforte»

ha detto di lui Biagio Putignano, Presidente Federazione Italiana Compositori.

Ecco il programma del concerto.

“Aria dalla Suite n° 3” di Johann Sebastian Bach/Francesco Attesti; “Impromptu op. 90 n° 2” e “Impromptu op. 90 n. 4” di Franz Schubert; di Fryderyk Chopin il maestro Attesti eseguirà il “Valzer op. 69 n° 2”, la “Mazurka op. 17 n° 4” e lo “Scherzo op. 39 n° 3”; “Orage” di Franz Liszt; “Inverno porteño” e “Verano porteño” di Astor Piazzolla.

Francesco Attesti ha iniziato lo studio del pianoforte giovanissimo, all’età di 6 anni, e si esibisce nel primo concerto pubblico all’età di 11 anni eseguendo una trascrizione della Toccata e Fuga in re minore di Johann Sebastian Bach. A 16 anni incontra Sergio Perticaroli che lo invita, in via del tutto eccezionale non essendo ancora diplomato, ai corsi estivi presso il Mozarteum di Salisburgo, dove approfondisce il repertorio pianistico romantico, in particolare di Chopin e Liszt. La frequentazione delle lezioni con il Maestro Perticaroli proseguirà poi a Roma negli anni successivi e lo porterà a vincere vari concorsi pianistici nazionali e internazionali (Ibla Grand Prize International, Concorso “F. I. D. A. P. A.”, Concorso “Città di Racconigi” di Cuneo, Concorso Castrocaro Terme “Migliori Diplomati d’Italia”, Concorso “Rovere d’Oro”, Concorso “Città di Grosseto”, Concorso “Città di Cesenatico”), risultando inoltre vincitore per tre anni consecutivi (2003, 2004 e 2005) della “Borsa di Studio per Giovani Talenti” offerta della Fondazione “Ursula Ströher” di Basilea (Svizzera). Nel 1998 si diploma con la massima votazione presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida del Maestro Luigi Tanganelli.

Successivamente, frequenta masterclass con Jacques Rouvier (1998) e Hector Moreno (1999 e 2000). Con quest’ultimo esplora il repertorio cameristico per pianoforte e vari compositori contemporanei. Nel 1998 viene invitato a registrare un CD di musica contemporanea per Rugginenti Editore su testi del poeta Edoardo Sanguineti. Da quel momento, moltissime sono le collaborazioni e registrazioni per varie case discografiche (Agorà, Max Research, Drycastle) con compositori contemporanei quali Silvia Bianchera Bettinelli, Biagio Putignano, Raoul De Smet, che culmineranno nel 2008 con l’esecuzione in prima europea con la Czech Chamber Philharmonic Orchestra di Praga del concerto per pianoforte e orchestra “Chiavi in mano” del compositore Premio Pulitzer Yehudi Wyner. Nel 2007 registra in prima mondiale, per “Le Voci della Città”, una trascrizione inedita per pianoforte e organo del Requiem di Verdi con il collega organista Matteo Galli. All’inizio del 2008, con l’etichetta Drycastle, produce un CD dal titolo “Feeling Chopin”, interamente dedicato al compositore polacco. Nel 2013, sempre con Drycastle, registra un nuovo CD, “Virtuoso Sentimento”, contenente brani di Bach, Schubert e Beethoven. Recentemente, con la stessa etichetta, ha realizzato con il clarinettista Pietro Tagliaferri un CD dal titolo “‘900, French repertoire for clarinet and piano” con musica di autori francesi del primo Novecento.

Nel 2012 ha ricevuto il premio “Artist changes lives” dalla città di Edinburg (Texas – USA) e la città di Diamante (Argentina) gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Nel 2013, McAllen (Texas – USA) e nel 2015 Hornell (NY – USA) gli assegnano le “Chiavi della città” per le sue doti artistiche e umane.

Attratto da sempre dalla perfezione assoluta nel fraseggio e nella sonorità dello strumento sviluppa modalità espressive particolari e uniche. Il Maestro Perticaroli stesso affermerà:

«Il pianoforte di Francesco Attesti non è usuale. Tutto quello che avviene nel suono, nel fraseggio, nella concezione musicale, parte da una speciale convinzione estetica e musicale che rende l’esecuzione dei pezzi fuori da ogni previsione formale e consumistica».

Attualmente, svolge un’intensa attività concertistica che lo porta ad esibirsi in prestigiose sale come la Philharmonia Hall di San Pietroburgo, il Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, il Mozarteum di Salisburgo, la Filarmonica di Essen, il Festival Pianistico Internazionale di Varsavia, il Sarajevo Winter Festival, l’Università di Cambridge, l’Università di Leicester, la Columbia University di New York, l’Università di Denver e il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Dal 2011 è direttore artistico della Scuola Comunale “U. Cappetti” di Monte San Savino.

Il concerto inizierà alle 21:15, con biglietto di ingresso a 5 euro; l’abbonamento per 5 concerti 20 euro, mentre l’abbonamento a tutti e 10 i concerti a pagamento costa 40 euro; quello di Villa Nazarena a Pozzuolo Umbro è gratuito. Info e prenotazioni al numero 075 9651099 (dalle 9:30 alle 19); www.palazzodellacorgna.it