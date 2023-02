Avis Perugia partner dell’evento benefico Quadri viventi

Ci sarà anche Avis Comunale Perugia tra i partner sostenitori dell’evento benefico QUADRI VIVENTI -­ “la moda ispirata al ‘500”, organizzato dall’APS Accademia Focus, in collaborazione con l’Istituto scolastico “Cavour-Marconi-Pascal” di Perugia, con il patrocinio del Comune di Perugia, della Provincia di Perugia, dell’Università per Stranieri di Perugia e la collaborazione del Museo Civico di Palazzo della Penna, del Munus, del Bio Art Cafè di Palazzo Penna e dell’Assicurazione Vittoria.

Un evento riferito al settore “moda”, nel quale sono stati realizzati alcuni “quadri viventi” costituiti da modelli di abiti ispirati alla cultura e al settore moda del ‘500. Gli abiti sono stati realizzati difatti dagli allievi della sezione moda iscritti all’Istituto Cavour, Marconi, Pascal e saranno indossati dalle medesime allieve dello stesso Istituto durante la presentazione nel Salone di Apollo del Museo Civico di Palazzo della Penna, con l’obiettivo di testimoniare il concetto ispirato ai quadri di tale epoca attraverso un percorso di studio ed interpretazione della moda di quel periodo.

Maria Brucato, già dirigente delle Soprintentenza alle Belle Arti dell’Umbria, in qualità di componente del Comitato Scientifico dell’APS Accademia Focus, ha seguito la ricostruzione artistica dei suddetti “quadri viventi” e degli abiti di relativo riferimento.

Partner della manifestazione, insieme ad Avis Perugia, sono l’Istituto Scolastico Cavour-­Marconi-­Pascal e la Comunità di Sant’Egidio.

L’evento di presentazione dei modelli sarà intervallato anche da un accompagnamento musicale degli allievi del Conservatorio di Musica F. Morlacchi di Perugia.



L’evento è finalizzato alla raccolta fondi da destinare alla Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia.

«Un evento questo – dice Stefano Migliorati, Presidente Avis Perugia -, al quale Avis ha voluto aderire per sostenere in primis i giovani e la loro creatività, e per il forte valore benefico che l’iniziativa assume, andando a raccogliere fondi per il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale. Un modo di fare rete con altre associazioni che ci permettere di contribuire in maniera significativa per sostenere la ricerca e la cura di patologie pediatriche».