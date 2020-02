41esima edizione del Carnevale di San Sisto. Tre le sfilate in programma



Saranno il “Re Leone” (rione La Torre), il mondo del sovrannaturale di “Si… può… fare!” (‘L Toppo), il messaggio di amore universale dei “Figli dei fiori” (L’Cedro), il coraggio di “Sam il pompiere” (Borgo Novo) e i personaggi del manga “One Piece” (Perugia Due) i protagonisti della 41esima edizione del “Carnevale a San Sisto” ed ottava del “Choco Carnevale”, la sfilata di carri allegorici in programma a San Sisto domenica 16 e 23 febbraio (ore 15) e al centro storico di Perugia sabato 22 febbraio (15,30). L’iniziativa, ad ingresso libero, organizzata dall’associazione Carnevale “I Rioni” di San Sisto con il patrocinio della Provincia ed il Comune di Perugia, è stata presentata questa mattina a palazzo dei Priori, alla presenza dell’assessore allo sport e commercio Clara Pastorelli, Federico Boncio presidente dell’associazione “I rioni”, Fabrizio Bovi Segretario ass. I Rioni e Giovanni Colasurdo responsabile cassa e segreteria.

“Quest’anno è un’edizione importante del carnevale di San Sisto, che giunge alla sua 41esima edizione –ha detto l’assessore- e festeggia il decimo anniversario dell’associazione. Riteniamo sia doveroso stare vicino a chi opera con tanto impegno ed entusiasmo. Ho visto personalmente il grande lavoro dei volontari dell’associazione, non solo in occasione del carnevale, un lavoro che certamente va supportato perché possa avere una continuità tutto l’anno”.

Fabrizio Bovi ha ricordato il grande impegno che c’è nella realizzazione del carnevale che non è solo costruire il carro, ma pensare alla sicurezza, alla gestione delle strade dove passano i carri etanto altro:

“La nostra ambizione – ha concluso Bovi – sarebbe quella di avere a disposizione un capannone per tutto l’anno, così da gestire con più calma il lavoro senza trovarsi a fare tutto in due mesi”.

Il programma delle due sfilate di San Sisto è pressoché lo stesso. Domenica 16 e 23 febbraio si comincerà alle ore 14,30 in piazza Martinelli. Le sfilate prenderanno il via alle ore 15 e toccheranno viale San Sisto, via Albinoni, via Pergolesi, via Cimarosa, via Mascagni per poi ritornare in viale San Sisto e fermarsi di nuovo in piazza Martinelli (intorno alle ore 17). Qui ci sarà il “lancio” della cioccolata per tutti i presenti. I carri sabato 22 febbraio si sposteranno nel centro storico di Perugia con arrivo alle ore 10,30 in piazza IV Novembre alla presenza delle istituzioni. La sfilata, invece, prenderà il via alle ore 15,30 passando per Corso Vannucci e terminando il piazza Italia. Il tutto sarà ravvivato dal lancio del cioccolato e dei coriandoli.

Come succede da sette anni a questa parte ci sarà anche lotteria del carnevale di San Sisto. Primo premio di 2.500 euro di buoni sconto messi a disposizione del Conad Ipermercato, situato all’interno del Quasar Village. A seguire: un diamante della Gioielleria Bartoccini, un tavolo in vetro fisso di Casa Look, un televisore Sharp 40″ di Sfera.com outletstore, buoni della pizzeria Bella Ischia e della Rosticceria Gallina, una macchina da Caffè Inside di Caffè Divino ed un sistema stirante e griglia elettrica Ariete di Finistauri e Bianchi. I biglietti saranno in vendita durante le tre sfilate e l’estrazione dei premi sarà effettuata il prossimo 26 aprile alle ore 16 presso il Cral della Perugina.

Il carnevale, organizzato dall’associazione Carnevale “I Rioni” di San Sisto, terminerà martedì 25 febbraio con una cena, spettacolo ed outside band presso il Cral della Perugina, situato presso la strada La Torretta Sant’Andrea delle Fratte. Per info e prenotazioni: 3476787502 – 3491054995.

Dieci anni dell’associazione Carnevale “I Rioni” di San Sisto. Un compleanno che racconta il presidente Federico Boncio, presente fino dal primo momento.