I principali monumenti e musei di Orvieto riaprono al pubblico. Dal 30 aprile nel fine settimana nel rispetto delle norme anti Covid

Tutti i principali monumenti e musei della Città di Orvieto riapriranno al pubblico nel fine settimana, a partire da venerdì 30 aprile.

Dopo la Necropoli del Crocefisso del Tufo, il Museo archeologico nazionale e il pozzo della Cava che hanno già ripreso l’attività, venerdì 30 aprile riapriranno anche il pozzo di San Patrizio, la Torre del Moro, il Museo etrusco “Claudio Faina” e Orvieto Underground.

Da sabato 1° maggio sarà possibile visitare la Cappella di San Brizio in Duomo. Sempre da sabato si potrà anche acquistare presso la biglietteria di piazza Duomo e presso i singoli monumenti/musei la Carta Unica, il biglietto che consente l’accesso a tutte le citate attrattive della città.

Le riaperture avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19 e, nel fine settimana, le modalità di accesso saranno quelle previste nei decreti del Governo: prenotazione on line o telefonica almeno 24 ore prima della visita.

Per i monumenti di proprietà del Comune di Orvieto, ovvero il pozzo di San Patrizio e la Torre del Moro, gli ingressi saranno contingentati in base alle limitazioni anti Covid-19 per consentire il rispetto del divieto di assembramenti e il distanziamento sociale.

Tutti i visitatori saranno sottoposti a un controllo della temperatura corporea tramite termoscanner. In caso di febbre superiore ai 37,5 gradi l’accesso non sarà consentito. Obbligatorio l’uso della mascherina.

Di seguito gli orari di apertura e le modalità di prenotazione:

Pozzo di San Patrizio

Orari di apertura

30 aprile 9 / 18:45 (ultimo ingresso 18:30)

Da maggio ad agosto 9 / 19:45 (ultimo ingresso 19:30)

Prenotazione e vendita on line (senza diritto di prevendita) sul sito www.liveorvieto.com

Prenotazione via mail all’indirizzo orvieto@sistemamuseo.it

Per info telefono 0763/343768

Torre del Moro

Orari di apertura

30 aprile 10-19

Da maggio ad agosto 10-20

Prenotazione via mail all’indirizzo coopcarli.torre@tiscali.it

Prenotazione telefonica al numero 0763/344567 – 339/3027891

Per tutte le informazioni sulle altre attrazioni è possibile consultare il sito di promozione turistica www.liveorvieto.com e i siti web dei singoli monumenti/musei.