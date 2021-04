Festa della Liberazione: le iniziative in Umbria. Iniziative a Spello e Orvieto

Il Comune di Spello celebra la ricorrenza civile del 76° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative in stretta osservanza delle misure anticontagio e delle limitazione degli eventi in presenza di pubblico. Domani mattina il sindaco Moreno Landrini, deporrà le corone ai monumenti dei caduti e alle stili commemorative del Cimitero Civico di San Girolamo, Collepino – San Giovanni e Palazzo Comunale. Seguirà “La liberazione in Umbria e a Spello”, un’iniziativa che prevede l’intervento del primo cittadino di Spello e di Riccardo Graziani, sindaco di Alfonsine, Rosanna Zaroli, assessore comunale, Massimo Liberatori, presidente ANPI sezione di Spello e Marco Damiani, docente Università degli studi di Perugia. A cinque anni dalla scomparsa, in ricordo del già sindaco Gino Bagliani (1980-1995) verrà consegnata una targa commemorativa alla famiglia. Gli interventi saranno registrati e trasmessi nel corso della giornata dalla pagina Facebook del Comune di Spello in collaborazione con il Circolo Foto Amatori Hispellum, sezioni ANPI e ANMIG, Filarmonica Properzio e Pro Spello.

In occasione della ricorrenza dell’Anniversario della Liberazione, che anche quest’anno si svolge nel rispetto delle norme sul contenimento dell’epidemia da Covid-19, il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani insieme con il Presidente Consiglio Comunale, Umberto Garbini, il Comandante della Polizia Locale, T.C. Alessandra Pirro e il Responsabile della Protezione Civile Comunale, Luca Gnagnarini si recherà in visita al monumento ai caduti in Piazza Cahen, al monumento dei Sette Martiri al Belvedere, in via Postierla presso la targa in memoria di Giovanni Ciuco e in Piazza XXIX Marzo per testimoniare il sentimento civile e il profondo senso di appartenenza della comunità orvietana ai valori fondanti di un Paese libero nato dalla lotta contro la tirannia e la prevaricazione.