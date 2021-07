Videosorveglianza attiva nel centro storico di Orvieto. In funzione le prime 7 telecamere in Piazza della Repubblica, Piazza del Popolo, Corso Cavour incrocio via del Duomo, Via Duomo e Piazza Duomo

A conclusione delle fasi di collaudo è entrato in funzione, in questi giorni, il sistema di videosorveglianza del centro storico di Orvieto realizzato della Società Umbra Control per la tutela dell’incolumità fisica e la protezione dei cittadini. Progetto finanziato al 50% con fondi del Ministero dell’Interno grazie all’istruttoria effettuata dalla Prefettura di Terni.

L’impianto è composto da sette telecamere dislocate in Piazza della Repubblica (2), Piazza del Popolo (1), Corso Cavour incrocio via del Duomo (2), Via Duomo e Piazza Duomo (2), area del centro storico dove è maggiore la concentrazione di negozi, bar ed altri punti di aggregazione.

La rete consente infatti di videosorvegliare strade, palazzi istituzionali ed edifici monumentali ma anche altri luoghi più solitari come le strade laterali dove possono avvenire atti vandalici.

Le telecamere collegate al sistema di registrazione, situato nel palazzo comunale consentono, tramite ponti radio, la visualizzazione in tempo reale di almeno 16 flussi video contemporanei con frame rate a 1 fps, ed effettuano una registrazione continua H24 senza restrizioni di fasce orarie.

Il sistema di registrazione di tipo digitale (NVR), registra le immagini in apposito hard disk interno. Il registratore è collegato alla rete locale LAN per permettere la visualizzazione delle immagini attraverso client locali e remoti autorizzati. I flussi video possono essere facilmente selezionabili dagli operatori delle Workstation di Controllo.

Il Centro di gestione e controllo del sistema di videosorveglianza è allestito presso il Corpo della Polizia Locale di Orvieto dove, questa mattina, si è svolta la presentazione tecnico-operativa del nuovo servizio, alla quale hanno partecipato il Sindaco, Roberta Tardani, l’Assessore Gianluca Luciani (Mobilità e Trasporti, Sicurezza Urbana, Servizi Manutentivi, Igiene Urbana), la Dirigente della Polizia Locale di Orvieto, T.C. Alessandra Pirro e il rappresentante della Società Umbra Control srl che ha illustrato le caratteristiche operative del sistema.

Il progetto è bivalente, poiché da un lato, persegue la finalità di potenziare la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico, migliorare e rafforzare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano nel comune di Orvieto garantendo serenità e tranquillità a tutte le attività correlate alla vita sociale ed al turismo e, dall’altro intende prevenire, ed eventualmente reprimere, efficacemente la commissione dei reati, particolarmente di tipo predatorio, assicurando alle forze di polizia utili elementi per risalire all’identità dei responsabili.

Nel pieno rispetto delle norme vigenti e della riservatezza dei cittadini, infatti, il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentire un rapido intervento delle Forze dell’Ordine; prevenire fatti criminosi grazie all’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare; sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica; favorire la repressione degli stessi fatti criminosi avvenuti nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire e, infine, rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.

Inoltre, il sistema di videosorveglianza consente al Comune di Orvieto di dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile per l’individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici a fronte di emergenze; identificare in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi e assembramenti di persone per consentire il pronto intervento della Polizia Locale; comunicare agli utenti utili informazioni sulla viabilità, rilevare dati anonimi per lo studio e l’analisi dei flussi di traffico e dei parcheggi per la predisposizione dei piani comunali e rilevare infrazioni del codice della strada.

“Il Sistema di videosorveglianza, più volte auspicato, è stato realizzato grazie al decreto Salvini e ora finalmente siamo arrivati a compimento di un intervento nato da zero – ha detto il Sindaco, Roberta Tardani – prima non esisteva infatti un’infrastruttura per il controllo, la prevenzione e la repressione. Si tratta di un sistema fortemente integrato con le Forze di Polizia per capire come arricchire e perfezionare i sistemi così da avere la massima efficienza. Già è stata fatta richiesta di fondi per l’implementazione il sistema relativamente al resto del centro storico e alla periferia. È un sistema innovativo con telecamere ad alta definizione ed è il primo passo di un progetto che avrà compimento nei prossimi mesi – ha aggiunto – con l’obiettivo di garantire una sicurezza urbana della città a 360 gradi. Abbiamo infatti l’esigenza di verificare alcune aree della città dove si stanno evidenziando fenomeni di eccessiva ‘esuberanza’. Dovranno essere implementati ad esempio la zona del polo scolastico e quella di piazza Cahen. Realizzato in due anni questo step è il primo passo verso una progettazione più ampia. Da sottolineare a tale riguardo, la stretta collaborazione con le Forze di Polizia, coordinate dal Tavolo tecnico finalizzato a capire quali sono gli elementi e i punti più critici della città. Ringrazio gli Assessori Gianluca Luciani e Carlo Moscatelli, la Comandante Pirro e il Consigliere delegato alla sicurezza urbana, Andrea Sacripanti, che ha seguito l’intero iter operativo del progetto”.

“Attualmente sono in funzione sette telecamere e a breve se ne aggiungerà un’ottava grazie ad un risparmio sulla gara d’appalto – ha anticipato il T.C. Alessandra Pirro – dal punto di vista tecnico, gli apparati tecnici oggi installati consentono inquadrature a colori, dispongono di 5 megapixel, IP, in rete fissa, con registrazione che fa capo, attraverso il collegamento con ponti radio, alla sede del Comune in piazza della Repubblica. È una videosorveglianza di contesto per la risoluzione di molteplici problematiche. Le telecamere sono posizionate in modo da coprire la visuale più lunga possibile e nel maggior numero di direzioni, sono dotate di zoom ottico adeguato a mantenere alta risoluzione ed offrire funzionalità di monitoraggio in tempo reale degli eventi in corso. Il livello di dettaglio offerto dalle telecamere è tale da garantire il riconoscimento facciale privo di distorsioni in parti distanti delle scene. La sorveglianza è importante perché serve come deterrente per i comportamenti antisociali e per consentire alle forze dell’ordine e ai rappresentanti della giustizia di perseguire tali comportamenti, grazie ad alcune caratteristiche del sistema, ovvero: la capacità di seguire gli eventi in corso in tempo reale; consentire l’intervento immediato delle forze dell’ordine per una gestione ottimale delle criticità; la possibilità di fornire prove registrate ammissibili in giudizio; la capacità di identificare volti e abbigliamento e la capacità di produrre immagini di alta qualità anche in scenari notturni. Le telecamere di sorveglianza riprendono infatti di giorno e di notte ed hanno una funzione sociale contribuendo a migliorare la vita dei cittadini, dando risposte concrete al loro bisogno di sicurezza. Tecnicamente – ha proseguito – le immagini sono conservate per una settimana poi si sovrascrivono. Login e logout sono in capo ai nostri agenti incaricati che hanno fatto un apposito corso di formazione ed hanno la necessaria autorizzazione all’accesso al sistema. E’ previsto inoltre un registro degli accessi alle forze dell’ordine. Nella scelta dei punti di installazione delle video-camere abbiamo cercato di non impattare sul centro storico dove le zone video-sorvegliate sono chiaramente indicate. Il progetto esecutivo è di SGM Associati di Giulio Meloni e Marta Antognelli e la progettazione tecnica di Umbra Control srl partner affidabili. Gli inserimenti delle strumentazioni riguardano edifici di proprietà pubblica e a tale proposito un ringraziamento va all’Opera del Duomo che ha dato la disponibilità della Torre di Maurizio per la collocazione delle telecamere per l’osservazione di piazza Duomo. Il sistema va ad implementare inoltre gli apparati della video-sorveglianza già esistenti nei parcheggi pubblici offrendo così una copertura più ampia. L’intervento ha un costo di 36.000 euro a cui si aggiungono altre somme derivanti da risorse proprie del Comune”.

Nella stessa mattinata, il Centro di gestione e controllo del sistema di videosorveglianza è stato presentato al Dirigente del Commissariato di Orvieto, Dr. Antonello Calderini, al Comandante dei Carabinieri di Orvieto, Cap. Giuseppe Viviano e al Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Orvieto, Ten. Mattia Concas.