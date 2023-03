Gubbio, arriva il corso per genitori, la cura al centro degli incontri

Inizierà giovedì 9 marzo il corso di parent counseling “Prendersi cura di sé per prendersi cura dei propri figli” condotto da Arianna Guzzoni, counselor relazionale e nuova coordinatrice pedagogica del Comune di Gubbio.

Gli incontri saranno gratuiti e aperti a tutti i genitori dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Gubbio e si terranno nelle bellissime sale del Monastero di San Benedetto.

L’assessora ai Servizi Scolastici e ai Servizi Sociali Simona Minelli spiega:

“La finalità principale del progetto, che si articola in quattro incontri, è quella di fornire ai genitori uno stimolo per riflettere su loro stessi e sulle modalità che hanno di interagire con i figli: proporremo loro uno strumento utile a conoscere sia le necessità e i bisogni propri sia quelli delle bambine e dei bambini che stanno crescendo, così da favorire lo sviluppo della loro autostima, in modo che possano trasmetterla ai figli. Un appuntamento che il Comune propone in un luogo tra l’altro bellissimo, che si apre per la prima volta anche a questo tipo di opportunità”.