“Grazie al Movimento 5 Stelle un fondo agricolo anche per l’Umbria”

Così Thomas De Luca (M5S) che aggiunge:

“Si parla di 92 milioni di euro per il biennio 2021-2022 attraverso un criterio molto semplice: nessuna regione deve avere risorse in meno per affrontare il post pandemia nel settore agricolo. Il riparto dei fondi Feasr per il 2021 sarà al 90 per cento con i criteri storici e al 10 per cento con i criteri oggettivi, al secondo anno al 70 per cento dei criteri storici e al 30 per cento oggettivi. Questo nuovo criterio di riparto incide su 5 regioni, tra cui l’Umbria, per 92 milioni nel biennio. Garantendo così gli stessi fondi anche alle regioni del centro e del sud Italia. Un fondo ad hoc che consentirà di garantire a ciascuna regione le risorse necessarie per sostenere un settore da rilanciare e che rappresenta una delle principali vocazioni per territori come l’Umbria. Un risultato anche frutto delle nostre continue sollecitazioni e richieste per la tutela dei territorio delle aree interne e per il contrasto allo spopolamento dei borghi e delle montagne. Un ringraziamento particolare al ministro Patuanelli, che ha profuso ogni sforzo possibile per individuare le risorse necessarie”.