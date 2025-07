Dopo il Superbonus Caldaie oltre 2 milioni per la manutenzione del demanio idrico

De Luca: “La sostenibilità ambientale e la messa in sicurezza del territorio priorità della Giunta regionale”

(aun) – Perugia, 08 luglio 2025 – Oltre due milioni di euro nel prossimo triennio per la manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale. È quanto previsto nel disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione regionale 2025-2027.

La tutela dell’ambiente resta una delle principali priorità della Giunta regionale. La misura per la manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche si aggiunge al finanziamento regionale di complessivi 1,8 milioni nell’arco del biennio 2026-2027 per incentivare le famiglie alla sostituzione degli impianti di riscaldamento a biomassa altamente inquinanti. Il cosiddetto Superbonus Caldaie prevede anche la copertura integrale per le 24 domande rimaste in sospeso del 2025, colmando una grave mancanza della precedente giunta regionale e il silenzio di fronte alla reiterata richiesta di incontro per rifinanziare l’Accordo di programma per la qualità dell’aria, completamente ignorata del Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica.

“La sostenibilità ambientale è una priorità, così come la messa in sicurezza del territorio che viene potenziata nel prossimo triennio con un finanziamento aggiuntivo – dichiara l’assessore all’ambiente Thomas De Luca – parliamo di risorse fondamentali per la prevenzione e riduzione del rischio anche data la frequenza di eventi meteorologici sempre più estremi. Senza manutenzione ordinaria si mette a rischio la vita delle persone e questo non lo possiamo tollerare. Stiamo affrontando questa sfida con decisione, cambiando l’approccio e passando dalla straordinarietà all’ordinarietà della manutenzione”.

Le necessità economiche preventivate sono emerse dall’analisi delle criticità riscontrate a livello regionale con particolare riferimento alle zone maggiormente antropizzate. La spesa si basa sui costi già sostenuti direttamente dalla Regione e dai Consorzi di Bonifica, nonché sulla base di analisi condotte da Afor. Vengono stanziati, nel dettaglio, 100 mila euro nel 2025 e 1 milione in ciascuna annualità 2026-2027. Risorse necessarie per programmare interventi di manutenzione, sistemazione e gestione del demanio idrico, dei bacini e delle relative opere idrauliche volti al mantenimento dell’officiosità idraulica ed alla prevenzione del rischio in caso di eventi alluvionali, oltre al mantenimento di un’efficiente gestione delle competenze in capo all’Autorità idraulica Regionale. Tali interventi vengono effettuati in parte direttamente dalla Regione e in parte da altri Enti territorialmente competenti come i Consorzi di bonifica, Afor, Comuni.