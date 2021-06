“Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche promuovano la costituzione di un registro tumori del Centro Italia”

Il capogruppo regionale Tommaso Bori annuncia una iniziativa congiunta con i presidenti dei gruppi Pd di Abruzzo, Lazio e Marche (Silvio Paolucci, Marta Leonori e Maurizio Mangialardi) insieme alle consigliere del Lazio Sara Battisti e Michela Califano, per chiedere ai rispettivi governi regionali di “collaborare alla costituzione di un registro tumori del Centro Italia”.

“Riteniamo importante che si arrivi al più presto ad un accordo interregionale – sottolinea Tommaso Bori – teso a favorire la valorizzazione dei registri tumori regionali, assicurando la continuità dei team di ricerca, e la costituzione di un registro tumori del Centro Italia che permetta di raccogliere, aggregare e valutare dati e informazioni, sulla base di un campione molto più ampio di popolazione. Come è noto conoscere i numeri del cancro in una popolazione, significa guidare la prevenzione e le cure, quantificare le risorse necessarie per contrastare tale malattia, promuovere interventi di prevenzione e di diagnosi precoce e migliorare l’efficienza dell’assistenza dei sistemi sanitari regionali ai pazienti oncologici. Per questo motivo ci siamo fatti promotori di una mozione condivisa che sarà portata all’attenzione dei nostri rispettivi Consigli regionali, affinché le Giunte regionali siano chiamate ad unire le proprie forze nella lotta contro il cancro, a partire dalla realizzazione di un registro interregionale dei tumori che stia alla base delle nuove politiche sanitarie del Centro Italia”.