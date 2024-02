Ferdinandi: “Il centro storico di Perugia va risollevato”

‘In dieci anni sparite 108 attività di commercio al dettaglio’

“Confcommercio ha certificato, senza tema di smentita, i numeri della progressiva desertificazione del centro storico di Perugia.

L’amministrazione comunale uscente, dopo che ho parlato di una città ripiegata su se stessa, si è dimostrata allergica al dissenso: ma i numeri hanno la testa dura, più dura della propaganda”: così in una nota la candidata sindaco del centrosinistra Vittoria Ferdinandi.

“Chi, come me, ha avuto la fortuna di vivere e lavorare nel centro storico, un luogo speciale in cui la bellezza ti assale ad ogni passo, sa bene che in questi dieci anni hanno chiuso tanti, troppi, esercizi commerciali.

Per la precisione – continua Ferdinandi – sono sparite 108 attività di commercio al dettaglio, con tutto ciò che questo comporta in termini di perdita di servizi, vivibilità, sicurezza e attrattività.