Federico Malizia (Ciam) nuovo Presidente della Sezione di Perugia di Confindustria Umbria

È Federico Malizia, Amministratore delegato di Ciam, azienda che produce vetrine refrigerate e arredamento per i locali food di tutto il mondo, il nuovo Presidente della Sezione Territoriale Perugia di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. L’Assemblea, che si è riunita nella sede dell’Associazione, ha eletto anche il Vice Presidente Manuel Boccolini, Amministratore delegato di Manini Prefabbricati, e il Consiglio Direttivo.

All’Assemblea hanno partecipato anche il Presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli e il Direttore Generale Simone Cascioli.

Il neo eletto Malizia ha ringraziato il Presidente uscente Maurizio Mariotti, giunto al termine del proprio mandato, per la passione e l’impegno con cui ha indirizzato l’attività della Sezione.

Sono oltre 300, con più di 16mila addetti, le aziende che fanno parte della Sezione di Perugia, una delle otto Sezioni Territoriali in cui è articolata Confindustria Umbria. Si tratta di imprese attive in tutti i principali comparti produttivi: abbigliamento, agroalimentare, chimica, costruzioni, meccanica, sanità e servizi.

“Continueremo a lavorare in sinergia – ha aggiunto Malizia – per condividere e affrontare i temi che riguardano il nostro territorio, promuovendo la conoscenza e il confronto tra le nostre imprese in modo da condividere anche buone pratiche e storie di successo. Sono felice di avere al mio fianco Manuel Boccolini, un manager che, come me, ricopre il ruolo di Amministratore delegato ed è, non a caso, l’espressione concreta di quanto l’approccio manageriale faccia bene e sia positivo per il cambio di passo e lo sviluppo delle competenze all’interno delle aziende umbre, spesso costrette a misurarsi con il passaggio generazionale in un contesto sempre più complesso e in continuo e rapido cambiamento”.