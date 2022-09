I ragazzi della scuola Volumnio di Ponte San Giovanni protagonista a “Uno Mattina in famiglia”

Per il format Generazione Tsunami



Il programma televisivo di Rai Uno “Uno Mattina in famiglia”, per la stagione 2022/2023, riparte dedicando spazio a una scuola di Perugia all’interno del format “Generazione Tsunami”. Il servizio su Perugia andrà in onda sabato 17 settembre, mentre la trasmissione verrà registrata in piazza IV novembre mercoledì 14 settembre a partire dalle ore 10.

Gli studenti coinvolti nelle riprese, appartenenti alla scuola secondaria di I grado Volumnio di Ponte San Giovanni, saranno guidati da Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, specializzato negli ultimi venti anni in progetti scolastici dedicati al mondo psico-affettivo dei giovani. Ragazze e ragazzi si confronteranno su un tema appositamente scelto dagli autori della trasmissione, sviscerandone le possibili problematiche e sfaccettature.

Nel frattempo, nel corso della mattinata di lunedì 12 settembre, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2022-2023, il vice sindaco ed assessore con delega alle politiche scolastiche del Comune di Perugia ha effettuato un sopralluogo, accompagnato dalle rispettive dirigenti scolastiche, in due plessi che avevano evidenziato delle criticità al fine di verificare lo stato della situazione.

Per ciò che concerne, in particolare, la secondaria di primo grado “Egisto Lilli” di Piccione (classe prima sezione D) il problema dell’alto numero di iscritti (32) è stato definitivamente risolto separando gli alunni in due diverse aule ed aumentando l’organico delle insegnanti.